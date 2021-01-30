Türk Kızılayı, İzmir birincisi Aliağa'ya geliyor

Vatandaşlardan aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılayı, İzmir'de nüfus oranına bağlı olarak en fazla kan bağışı yapılan birinci ilçesi Aliağa'ya geliyor.

Türk Kızılayı, “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında 5-6-7-12-13-19-20-21-26-27 Şubat tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda 10.00-20.00 saatleri arasında gönüllü kan bağışı toplayacak. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenen tarihlerde Demokrasi Meydanı'ndaki kan bağış aracına müracaatta bulunabilecek.

Türk Kızılayı, 2006 yılında bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya ve ulusal bir seferberlik başlatarak kan bağışında bulunmaya davet ediyor. Türkiye genelinde 18 bölge kan merkezi ve 67 kan bağışı merkezinde hizmet veren Türk Kızılayı, Türkiye'nin ihtiyacı olan 2 buçuk milyon ünite kan ve kan ürünü karşılamak adına faaliyetlerine devam ediyor. Türk Kızılay Derneği İzmir Kan Bağış Merkezi de Covid-19 pandemisi nedeniyle "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 2006 yılında bu yana yürütülen projelerinin iptal olmasına rağmen bölgede bulunan 94 hastanenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.