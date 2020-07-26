Türk Kızılay'ına destek için ter döktüler

Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı öncesi "İyilik paylaştıkça çoğalır" sloganıyla düzenlediği farkındalık etkinliğinde Türk futbolunun tanınan isimleri ile Kızılay gönüllüleri, yeşil sahada ter döktü.

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan tesislerde düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı öncesi düzenlediği kurban bağışı etkinliğine farkındalık amacıyla, tanınan isimler yeşil sahada yerini aldı. Maç öncesi açıklama yapan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, "Önceki yıllarda olduğu gibi hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, Türkiye'nin yanı sıra ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş dostlarla beraber bir farkındalık için bir aradayız. Dostluk maçı yaptık. Gerek onların kurban bağışlarını gerekse de bu sayede milletimize mesaj vermek adına bir araya geldik. Umarız bereketli geçer" açıklamasında bulundu.

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ise kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmaların önemine değinen Papatya, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Maçı Papatya'nın takımı kazandı

Türk Kızılay'ın etkinliğinde futbolcular Murat Uluç, Aydın Kuzu, Semavi Özgür, Yılmaz Özlem ve İlhan Şahin'in yanı sıra Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Forza Göztepe Taraftar Derneği Onursal Başkanı Özgür Dönmez sahada yer aldı. Maç Talat Papatya'nın kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'ın 6-5 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın sonunda katılımcılara plaket verildi.