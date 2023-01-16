Türk Kültür ve Sanat Derneğinden 100. yıla özel konser

yılı nedeniyle düzenlediği “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” konseri, çok sayıda İzmirli müzikseverin katılımıyla Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu solisti ve ses sanatçısı Gökçe Eriş'in verdiği konserde, Münir Nurettin Selçuk, Avni Anıl, Neveser Kökdeş, Cinuçen Tanrıkorur gibi Cumhuriyet Dönemi'nin önemli bestekârlarına ait eserler icra edildi. Gökçe Eriş'e sazlarda Yavuz Akalın (ney), Kerem Duru (viyolonsel), Mehmet Yalgın (kemençe), Ali Vefa Yücetürk (kanun), Selim Şenel (tanbur) ve Ahmet Ömer Özkan (piyano) eşlik etti.

100. yıla özel etkinlikler

Konserin sonunda Gökçe Eriş'e çiçeğini takdim eden Türk Kültür ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ayla Yücetürk, “Bu yıl cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Biz de Türk Kültür ve Sanat Derneği olarak cumhuriyetimizin 100 yılda özellikle sanat, kültür, eğitim ve fikir hayatımıza kazandırdıkları ile ilgili konser, panel, konferans ve seminerler planladık. Tüm İzmirlileri bekliyoruz. Duyurular, derneğimizin web sayfasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerine, özellikle konservatuvar, edebiyat, tarih ve felsefe bölümlerinde okuyan öğrencilere karşılıksız burs vermeye devam ediyoruz. Derneğimizin kuruluşundan beri, 33 yıldır devam ettirdiğimiz çocuk iftarlarını bu yıl da yapacağız. Dernek binamızda müzik kursları, çocuk oyun günleri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki ilk etkinliğimiz ile sizleri müziğimizin sonsuz zenginliğinde ağırlamak istedik. Bize yaşattıkları bu anlamlı gece için Gökçe Eriş'e, saz sanatçılarımıza ve katılımlarınız için tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Derneğin kurucu başkanı Sevgi Özküzne tarafından da sanatçıların teşekkür belgeleri takdim edildi.