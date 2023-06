Türk lezzetleri yeni dünyanın sofralarını süslemeye gidiyor

Anadolu topraklarında ve denizlerinde yetişen birbirinden lezzetli gıda ürünlerine Amerikalıların talebi her geçen gün katlanarak artarken, Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatı yüzde 96'lık sıçramayla 924 milyon dolardan, 1 milyar 815 milyon dolara yükseldi.

Anadolu topraklarında ve denizlerinde yetişen birbirinden lezzetli gıda ürünlerine Amerikalıların talebi her geçen gün katlanarak artıyor. 2018-2022 yılları arasında ABD'nin toplam gıda ithalatı yüzde 43'lük artışla 154 milyar dolardan 220 milyar dolara çıkarken, aynı dönemde Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatı yüzde 96'lık sıçramayla 924 milyon dolardan, 1 milyar 815 milyon dolara yükseldi. Türk gıda ihracatçıları ABD'ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.

Türk gıda sektörü, ABD'ye ihracatını 5 milyar dolara çıkarabilmek için 25-27 Haziran 2023 tarihlerinde Newyork Fancy Food Fuarında 43 firmayla yerini alacak.

Fancy Food Fuarı'nın Türkiye milli katılımını 24 yıldır başarıyla gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, 2023 yılında da Türk gıda firmalarının milli katılım organizasyonunu üstleniyor. Türk gıda sektörünün geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Rusya Federasyonunda konumunu güçlendirirken, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Kanada, Güney Kore gibi gıda ithalatı hacimli olan ülkeleri hedef pazar olarak seçtiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda sektörünün ABD pazarına yaptığı yatırımların meyvelerini topladıklarını, Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatında 2023 yılı hedeflerinin 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolara ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Turquality Projesi ihracat hızını artırdı

Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Turquality Projesiyle ABD'de 4 yıl süreyle Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptıkları bilgisini veren Eskinazi, “Turquality Projesi çerçevesinde Anadolu topraklarında ve denizlerinde yetişen su ürünleri, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, zeytinyağı, tıbbı aromatik bitkiler ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumların ağırlıkta olduğu binlerce çeşit yemeğe sahip Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında ders olarak okutulmasını sağladık. Amerika'da düzenlediğimiz yemek yarışmasında Las Vegaslı şefler, Türk gıda ürünleriyle hazırladıkları yemeklerle yarıştılar. Ünlü şeflerle tarif videoları, sektör bazlı tadım ve tanıtım etkinlikleri, ulusal ölçekli etkinlik katılımları, medya reklamları, özel jette tadım etkinliği, e-spor yarışmacısı sponsorluğu gibi son tüketici odaklı çalışmalar yaptık. Turkish Tastes isimli referans kitabı hazırladık. Kitapla hedef kitleye bir yandan ürünlerimizi, mutfağımı ve kültürümüzü tanıtırken bir yandan da Türk ürünlerinin dünyanın tüm mutfaklarında kullanılabileceğini göstermiş olduk. Turquality Projemizin ikinci 4 yıllık dönemine başladık. Turquality Projesi, Fuarlar, Sektörel Ticaret Heyetleriyle ABD'ye gıda ihracatında potansiyelimizi tam olarak yansıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Şef Özlem Oğuzcan Cranston tadım etkinlikleri yapacak

Türk gıda ürünlerinin lezzetlerini her fuarda gerçekleştirdiği tadım etkinleriyle ziyaretçilere sunan Ege İhracatçı Birlikleri Fancy Food Fuarında da Şef Özlem Oğuzcan Cranston ve ekibinin sunumlarıyla Türk lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fancy Food Fuarı için 3 gün 3 ayrı menü hazırlayan Şef Özlem Oğuzcan Cranston ilk gün fuar ziyaretçilerine kayısı, incir, fıstık ve fındıktan oluşan kuruyemiş barları, biber, beyaz peynir ve fındık pestolu közlenmiş patlıcan salatası ve fıstık şekerlemeli kayısı musu ikram edecek. İkinci günün menüsünde ise labneli parfe meyve kompostosu ile, levrek marin ve kuru domatesli bruschetta olacak. Fuarın son günü labneli ve haşhaşlı lokmalar, kapari, kekik ve zeytinli kanepe ile glaze incirli beyaz peynirli turtalar fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Güçlü heyet katılımı olacak

Newyork Fancy Food Fuarına; Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er Heyet Başkanı olarak katılırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep'in aralarında bulunduğu bir heyet Ege İhracatçı Birliklerini temsilen katılacak. Heyet, Türk Evi ve New York Başkonsolosluğunu ziyaret edecekler. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York Ticaret ataşeleri Filiz Köseyener, Bilgehan Ramazan Caner ve Osman Nuri Gökbulut fuar süresince Türkiye standını ziyaret ederek, Türk firmalarına ABD ile ilgili deneyimlerini aktaracaklar.