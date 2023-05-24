Türk mobilya ihracatçıları Suudi Arabistan ve Fas ile masaya oturdu

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Suudi Arabistan ve Fas'tan 7 yabancı firma ile 40'a yakın Türk mobilya ihracatçısı firmamız 200'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi" dedi.

Türkiye'de katma değeri yüksek projeleriyle sektörün bölgedeki merkezi konumunda olan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Uluslararası Mobilya Fuarı ile eş zamanlı Ticaret Bakanlığı kanalıyla Suudi Arabistan ve Fas'tan alım heyeti organizasyonu düzenledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2023'ün ilk 4 ayında Türkiye geneli mobilya ihracatının 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi. Gürle, "2022 yılında Fas'a yüzde 16 artışla 92 milyon dolar, Suudi Arabistan'a yüzde 720 artışla 41 milyon dolarlık ihracat yaptık. Suudi Arabistan ile ülkemiz arasında başlayan yeni dönem ihracatımıza da olumlu olarak yansıyor. 17 Mayıs'ta (fuarın ilk günü) Suudi Arabistan ve Fas'tan 7 yabancı firma ile 40'a yakın Türk mobilya ihracatçısı firmamız 200'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ve aldığımız geribildirimler istikametinde iki ülkeye toplam ihracatımızı kısa vadede 250 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. Diğer günlerde ise fuar ziyareti ve firma/tesis ziyaretleri gerçekleştirildi. Fuar süresi boyunca EİB info standında birliğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

Başkan Gürle, şöyle devam etti:

"Mobilya sektöründe Türkiye geneli 2,8 dolar olan ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz MODEKO'da alım heyeti organizasyonu yanında, tasarım buluşma noktası programını gerçekleştirdi. MODEKO Fuarında bu sene 3'üncüsü düzenlenecek Ezber Bozan Tasarım Yarışması tanıtımı yapıldı, geçmiş senenin dereceye giren tasarımları sergilendi. Birliğimiz Türkiye'de sektörümüzdeki bütün projelerin yürütüldüğü bir merkez konumunda. Biz Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak hem ihracata yönelik uluslararası hem de yurt içindeki sorunları çözmek için yoğun emek harcıyoruz. Projelerimizle, etkinliklerimizle, alım heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, ulusal/uluslararası fuar katılımlarıyla bütün koordinasyonu sağlıyoruz; ayrıca MODEKO Fuarı bölgemizin en önemli fuarları arasında, fuarımızın önümüzdeki yıllarda başarılarının ve katılımcılarının memnuniyetinin artması için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan fuara; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, milletvekilleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.