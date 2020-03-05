Türk mobilyacılar ihracat basamaklarını hızla çıkıyor

Türkiye'ye 2019'da 3,6 milyar dolar döviz kazandıran, 2,7 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, Uluslararası İzmir Mobilya Fuarında büyük bir buluşmaya sahne oluyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Çin'deki korona virüsün dünyaya hızla yayıldığını, 300'e yakın fuarın iptal edildiğini, ama Türkiye'nin şanslı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı kapsamında, Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Çin'deki korona virüse vurgu yaptı. Virüsün dünyaya hızla yayıldığının altını çizen Yağcı, 300'e yakın fuarın iptal edildiğini; ama Türkiye'nin şanslı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Yağcı, "31. Modeko Fuarı ziyaretçilerine kapıları açtı. Değişik şehirlerden 327 firma katılım gösteriyor. Farklı noktalardan her gün artarak gelen yabancı ziyaretçilerimiz olacak. Ticaret Bakanlığı kanalıyla gerçekleştirdiğimiz alım heyetlerine büyük destek veriyoruz. Fas, Özbekistan, Bosna Hersek'ten alım heyetlerimiz var. Katılımcılarımız umarım güzel işlere imza atarlar, siparişler alırlar" dedi.

Üniversiteler fuarda

Fuar organizasyonuna ilave katkıda bulunmak için üniversitelerle irtibata geçtiklerini ve tasarımla ilgili hocaları davet ettiklerinden bahseden Cahit Doğan Yağcı, "Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksekteknoloji Enstitüsünün tasarım bölümlerini davet ettik. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bir stant açmaya tasarımla ilgili faaliyetlerde bulunmaya karar verdik. Bugün başlayan aktiviteler 3 gün sürecek, her gün ayrı hoca gelip tasarımla ilgili sorularınızı cevaplandıracak. Sürekli katma değeri yüksek ürün ihracatından bahsediyoruz. Bunun için tüm alt sektörlerimize düşen çok görev var. Tasarım ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde sektörle ilgili özellikle mobilyada eğitimli eleman konusunda ciddi açıklar vardı. Meslek okullarında burslar verdik. Üniversitelerin tasarım bölümleriyle işbirliği yaparak öğrencilere bu mesleği sevdirmeye çalışıyoruz. Üniversitelerle işbirliği yapamazsak sanayiye olan katkımızda iddialı olamayız. Ancak üniversitelerle işbirliğinin sonucunda sektöre daha çok katkımız olacak" şeklinde konuştu.

Torbalı Mobilya OSB'de sona doğru

Cahit Doğan Yağcı, Karabağlar'ın kentsel dönüşüm içerisinde olduğunu, mobilya sektörünün burada sıkıştığını, İzmir dışında yeni bir bölgeye geçmesi gerektiğini yineledi. Yağcı, "İzmir'in gündemine Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin bitişiği arazide Torbalı OSB'nin ikinci kısmı olarak Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını taşıdık. Fikir İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Torbalı Belediyesi, Torbalı Ticaret Odası tarafından destek buldu. Müracaatlar alındı, çalışmalar devam ediyor. İhracat açısından son derece önemli. 590 bin metrekarelik alan için 64 firma başvurdu. Şu anda 390 bin metrekare alan sağlanabiliyor. Mevcut alanın neredeyse yüzde 50 fazlası bir talebin oluştuğunu görüyoruz. Bu da bize sektör için mobilya organize sanayi bölgesi ihtiyacının önemini ortaya koyuyor. Showroomların olduğu, mobilya ile ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu, yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğimiz bir yer olacak. Yabancı geldiği zaman alternatif görmek ister, çok sayıda firmayı görmek ister bunu sağlarsak daha çok yabancı gelir" diye konuştu.

"Kağıt olarak Türkiye'nin ihracatı 2,2 milyar dolar"

Yağcı, Egeli mobilya sektörüne, "Buradaki fuara mutlaka katılmamız gerektiğini bilmemiz lazım, imtina edenler var. Üzerinize düşeni yapın" diyerek seslendi. Yağcı, "Eğer biz bu katılımı gösterirsek, yurt dışına '500-600 katılımlı bir fuar yapıyoruz' mesajını verirsek yabancılar gelir. Gelen yabancıların hepsinin uçak biletlerini ve konaklamalarını biz sağlıyoruz. Gereğini yapalım ondan sonra şikayet edelim, biz kendimize bakalım. 'İzmir'e direk uçak yokta bunun için olmuyor' diyorlar kabul etmiyorum. Geçen sene Modeko fuarına 307 firma, İnegöl fuarına ise 184 firma katıldı. İnegöl fuarına gelen ziyaretçi sayısı 16 bin 480. Modeko'ya ise 14 bin 800 civarında firma geldi. Bu İnegöl'deki sektör temsilcilerinin güçlü iş birliğinin sonucudur. Nürnberg'deki gıda fuarına bakın. Hangi ülkelerin Nürnberg'e direk uçağı var? Hannover'a kaç ülkeden var? Dünyanın en büyük fuarı 476 bin metrekare. Çoğu ülkeden uçakta yok. Bu mazeretin arkasına sığınmayalım sektör olarak üzerimize düşeni yapalım. Biz üzerimize düşen görevi yaparsak ilerde direk uçuş da olacaktır. Kağıt sektöründe selüloz üretimi olmadığı için 4,5 milyar dolarlık selüloz ithalatı var. Kağıt olarak Türkiye'nin ihracatı 2,2 milyar dolar. Büyük oranını bizim firmalarımız gerçekleştiriyorsa da kağıt sektöründe ciddi bir cari açık veriyoruz. Kağıt ve selülozla ilgili plantasyon yapılmalı, selüloz üretiminin Türkiye'de yapılması teşvik edilmeli" şeklinde konuştu.

"2020 ihracat hedefimiz bu senede asgari yüzde 10 artış hedefliyoruz"

Ege Bölgesinin 181 ülkeye ihracat yaptığını, Türkiye mobilya, kağıt, orman ürünlerinde ise 212 ülkeye ihracat yapıldığını anlatan Cahit Doğan Yağcı şöyle konuştu:

"Son derece iyiyiz; ama yeterli değil. İhracat potansiyelini artırmaya devam etmeliyiz. 2019 yılında yüzde 10'luk artış sağladık. Üç sektör arasında en başarılısı mobilya sektörü yüzde 13'le 167 milyon dolara geldik. Ekonomik sıkıntılar üreticimizi ihracata yöneltiyor. Çin'deki virüs nedeniyle mobilya fuarı gerçekleşemiyor boşluk oluştu. Türk mobilyacıları olarak kalitemizle, Ar-Ge'yle, tasarımımızla, rekabetçi fiyatımızla doldurmak için fırsat. Kendimizi göstermemiz için imkan. 2020 ihracat hedefimiz bu senede asgari yüzde 10 artış hedefliyoruz. Sektörlerdeki bu heyecan ülkedeki ekonomik sıkıntılarında verdiği şeyle yükselecektir. Cari açığa katkısı olması açısından İstanbul çok önemli rol oynayacaktır."

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 180 ülkeye Türk mobilyasının satıldığını, 2000 yılından bu yana sektörün gelişme kaydettiğini açıkladı. Güleç, "2000 yılında 160 milyon dolar mobilya satıyorduk karşılığında 280 milyon dolar mobilya ithalatımız var. Bugün 3 milyar 481 milyon dolara ulaştı. Karşılığında 500-600 milyon dolar ithalatımız var. Geçen sene Ocak-Şubat'ta 500 milyon dolar ihracatımız vardı. Bu sene ocak-şubat ayı 581 milyon dolar ihracatı yakaladık. Yüzde 16,5 civarında fazlalığımız var. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde toplamda 5,5 milyar dolar ihracatımız var. Ocak-Şubat satışımız geçen sene 800 milyon dolardı, bu sene 900 milyon dolar" dedi.

Aynı zamanda Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Modeko Fuarı kapsamında en iyi stant tasarım yarışması düzenledi. Fuara katılan 317 firma içinden bazı firmalar ödül aldı.