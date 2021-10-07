Türk Modacı Milano'da Türk ve İtalyan modasını değerlendirdi

Yaptığı açıklamalarla hem Türk hem de İtalyan modasını değerlendiren ünlü modacı Siri Canberk Varış, aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları da anlattı. Siri Canberk Varış, “İtalyan modası çok klas denilebilecek şıklık ve estetiğin paralel olduğu bir moda desek yeridir. Çoğu kişi modanın kalbinin Paris'te attığını savunabilir fakat genel anlamda İtalya moda konusunda bana göre daha ileride bir ülkedir. Sadece Milano değil Roma ve Floransa da moda konusunda bayağı ilerlemiş durumda. Türk ve İtalyan modası genel anlamda benzemeseler de aralarında bir paralellik olduğu da bir gerçek” diyerek iki ülkenin moda konusunda benzerliğine değindi.

Siri Canberk Varış, İtalyan ve Türk modası arasındaki farkları, “Örnek verecek olursak salaş ve geniş elbiseler İtalyan modasında çok sık rastlanan parçalardan. Türk modasında daha çok ön plana çıkan soft renkler ve pastel renkler İtalyan modasında yerini daha canlı ve daha cıvıl cıvıl renklere bırakıyor. Özellikle Türk modasında genel olarak sade ve düz kumaşlar tercih edilirken İtalyan modasında daha desenli ve pötikareli kumaşlar tercih edilmektedir. Bence iki ülkenin de kendine has moda anlayışı ve özgün tarzları var elbette. Moda sektöründe İtalya enlerin ülkesi olmasına rağmen Türkiye'nin kendine özgü tarzı ve renklerini bir araya getiren moda anlayışı ön planda tutulmaya layık bir şeydir” şeklindeki sözleri ile dile getirdi.

Varış modanın kalbi Milano'da moda eğitimi almış modacı ve influencer olarak bilinmektedir. İtalya'da moda eğitimi alarak tecrübelerine yenisini eklemek istemiş ve Milano'da bulunan Istituto Europeo di Design'den (Avrupa Tasarım Enstitüsü) moda eğitimi almıştır. Bu eğitimin hemen ardından Milano Fashion Instituto'da (Milano Moda Enstitüsü) yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans yaptığı sırada Paul Smith'ten staj davetiyesi alarak stajını tamamlayan Varış, bu staj ve yüksek lisans eğitiminden sonra iş hayatına atılmıştır.

Modacı kimliği ile pek çok başarıya imzasını atmış olan Varış, sosyal medyada da pek çok kişi tarafından takip edilmektedir. Yaptığı birçok öneri ve tavsiye ile modaya ilgisi olan olmayan herkesin dikkatini çeken modacı son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile moda ile ilgilenenlere ve takipçilerine pek çok tüyo ve bilgi veriyor.