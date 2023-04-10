Türk Polis Teşkilatının 178. yaşı İzmir'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yılı, İzmir'de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma ile başlayan törenler, şehitlikte devam etti.

İzmir'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yılı gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene emniyet teşkilatının yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Şahne, Şeref Defteri'ni imzaladı.

"Türk polisi vatan nöbetine devam etmektedir"

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kürsüde açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Asırlar boyunca Türk milleti ebediyen hür yaşasın diye kahramanca asil kanlarını döken aziz şehitlerimizin görev bilincini kendine şiar edinen Türk polisi, Atatürk'ün gösterdiği hedefler yönünde ve ilkeler ışığında vatan nöbetine devam etmektedir. Vatan sevgisinin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu, bizlere öğreten aziz şehitlerimizin izinde her daim azim ve kararlılıkla görev yapan Türk polisi, aziz milletimizin ve İzmirli hemşerilerimizin gönlünde yer almasının haklı gururunu yaşamaktadır. Türk polisi, vatanın birlik ve beraberliği, milletinin huzur ve güvenliği için canını feda etmekten çekinmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Programlar çerçevesinde Bornova Işıkkent'te bulunan Polis Şehitliği'nde de şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şahne ve ziyaretçiler, şehit mezarlarına karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet etti. Burada da, açıklama yapan Şahne şu sözlere yer verdi: "Aziz şehitlerimiz. Devletimizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için bir an bile düşünmeden canlarınızı feda ederek, makamların en yücesine ulaştınız. Milletimiz sizleri hiçbir zaman unutmayıp, ilelebet bağrına basacak, emanetlerinizi baş tacı yapacaktır. Kurulduğu günden bu yana, kendisini sürekli geliştirme hedefiyle çalışan Türk Polis Teşkilatı, görevini üstün hizmet anlayışıyla yerine getirerek devletinin emrinde, milletinin hizmetinde var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Büyük Türkiye'nin inşasında üzerimize düşeni eksiksiz yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu vesile ile; Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şâd, mekânınız cennet olsun."