Türk ressamlara İngiltere'de büyük ilgi

İçlerinde İzmirli ressam Rasim Mutlu'nun da yer aldığı 3 Türk ressamın İngiltere'nin Maidstone bölgesinde açtığı karma sergi İngilizlerden tam not aldı. 'Colors of Anatolia' (Anadolu'nun renkleri) tanıtımıyla 2019 yılında açılan ilk sergi olma özelliği taşıyan resim sergisinde İngilizler, Türk sanatçıların birbirinden güzel eserlerini hayranlıkla inceledi.

2019 yılının ve İngiltere'nin Maidstone bölgesinin ilk resim sergisi Türk ressamlar, İzmirli Rasim Mutlu, A. Hümeyra Aydın ve F. Bahar Uslu tarafından açıldı. 7 Ocak 2019 tarihinde Maidstone County Hall'da açılışına pek çok sanatseverin katıldığı serginin bir hafta süreyle açık kalacağı öğrenildi.

“Colors of Anatolia” tanıtım ismi ile sunulan sanat sergisi, Maidstone bölgesinde açılan yılın ilk resim sergisi olmasının yanı sıra, Türk sanatçılar tarafından bölgede açılan ilk resim sergisi olması özelliği ile de öne çıktı. Türk ressamların birbirinden güzel ve Anadolu'dan esintilerin yer aldığı eserlerinin sunulduğu sergi İngiliz sanatseverler tarafından da hayranlıkla geziliyor. Büyük beğeni toplayan sergiye resimleriyle katılan Rasim Mutlu, F. Bahar Ulus ve A. Hümeyra Aydın'ın yıl boyunca Birleşik Krallığın çeşitli bölgelerinde kapsamlı resim sergi ve sanat festivallerinde sanat eserlerini sergilemeyi ve sanatseverlerle buluşmayı planladıkları öğrenildi.