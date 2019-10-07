Türk sağlıkçılar Kiev'de

Buca Kadın Doğum Hastanesindeki görevliler, Ukrayna'da düzenlenen sempozyuma katıldı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz Çobantepe Köprülü, sempozyumla ilgili, "Araştırmanın amacı; normal doğum ve sezaryen oranlarını, sezaryen endikasyonlarını, gebelerin bazı sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin değerlendirilmesidir" dedi.

Buca Kadın Doğum Hastanesindeki sağlıkçılar, Ukrayna Kiev'de düzenlenen 4. International Science Symposium ‘New Horizons İn Science' sempozyumuna katılım sağladı. Gebelerin kendilerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi alanında katılım sağlandığı sempozyuma önemli isimler katıldı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz Çobantepe Köprülü, "Sözlü olarak sunulan çalışmalar arasında 15 kategoride en başarılı olanların düzenleme kurulu tarafından seçildiği sempozyumda, hastanemizde yapılmış olan araştırmaların sunumlarını gerçekleştirdik" dedi.

Sunuma dair bilgiler veren Filiz Çobantepe Köprülü, "İlk araştırma, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Ocak 2014 -Haziran 2019 yılları arasında gerçekleşen doğumlar incelenerek retrospektif ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın amacı; normal doğum ve sezeryan oranlarını, sezeryan endikasyonlarını, gebelerin bazı sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. İncelenen toplam 34 bin 920 gebeye ait veriler, doğum yapan kadınların yaşı, canlı doğan bebeklerin doğum ağırlığı, cinsiyeti, doğum şekli, sezaryen ile doğum yapmış ise sezaryen endikasyon bilgilerini içermektedir. Doğum yapan annelerin yaşlarının minimum 14, maksimum 51 olduğu, kız bebek oranının yüzde 48,9 olduğu, yüzde 1.15'inin çoğul gebelik, yüzde 0.3'ünün ölü doğum olduğu görülmektedir. Primer sezaryen oranı yüzde 16,4, mükerrer sezaryen oranı yüzde 23,4, toplam sezaryen oranı yüzde 39,8 ve normal doğum oranı ise yüzde 60,2 olarak bulunmuştur" şekline konuştu.

Gebelerin en çok desteği aileden aldığına vurgu yapan Köprülü, "Gebelerin kendilerini algılama ve sosyal destek düzeylerin değerlendirmek amacıyla yapılan kesitsel analitik tipte, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran 513 gebe ile yürütülmüştür. Araştırma sonucuna göre; gebelerin annelik algıları yüksekken, beden ve sosyal destek algıları orta düzeyde ve en çok ailelerinden sosyal destek aldıkları belirlenmiştir. Sempozyumun yanı sıra ekip olarak Lviv Kadın Doğum Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Sheketa Lyudmila Dmitrovna ile görüşerek gözlemlerde bulunduk" diye konuştu.