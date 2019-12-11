"Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltacak projeler için çalışıyoruz"

Türk savunma sanayisine anti radar özellikli kumaş üreten ve bu sayede askeri araçları görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri, yatırım için Torbalı'yı tercih etti. Tesisi ziyaret eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Dünya pazarını elinde bulunduran, ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'de üretime başlayan TDU'nun Torbalı'yı tercih etmesi bizleri gururlandırdı" derken, Genel Müdür Ümit Öztürk, "Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltacak projeler üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk savunma sanayisine anti radar özellikli kumaş üreten ve bu sayede hava-kara ve deniz araçlarını görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri A.Ş.'nin Torbalı OSB'deki fabrikasını ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Genel Müdür Ümit Öztürk'ten bilgi aldı. TTO Başkanı Olgun, meclis üyeleri Mahmut Öztaş ve Zekeriya Orpak'a bilgi veren TDU Savunma Sistemleri Genel Müdürü Ümit Öztürk, 2000'li yıllardan beri radarla görünmezlik teknolojileri üzerine çalıştıklarını belirterek, 2013 yılında KOSGEB Ar-Ge desteği ile anti radar özellikli ‘gizleme ağı' prototipi geliştirdiklerini söyledi. Torbalı'da yatırım yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, "Torbalı OSB'de 10 bin metrekarelik alanda fabrikamızı kurduk. Lokasyon olarak doğru bir yerdeyiz. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltacak projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Öztürk, "TSK'nın ve yabancı orduların teknik tekstil alanındaki ihtiyaçlarını yerli ve milli bir firma olarak karşılamak amacıyla Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün yelpazesini genişletmekteyiz. Multispektral gizleme ağı, mobil kamuflaj sistem, keskin nişancı elbisesi, askeri şişme çadır, mobil komuta merkezi, mobil hangar, genel maksat kamuflaj örtü, korozyon örtüsü, soğuk iklim örtüsü, yanmaz kumaş, şişirilebilir sahte hedef ve gözetleme balonu bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan askerlerden geri dönüşler aldıklarını kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:

"TDU Savunma A.Ş. olarak düşmanı aldatmaya yönelik TSK envanterinde bulunan tankların birebir kopyasını üretmeye başladık. İskelet ve özel bir kumaştan oluşan Şişirilebilir sahte hedeflerin ağırlığı 140 kilo ve elde taşınarak kurulabiliyor. Şişirildiğinde ise sahte bir hedef haline dönüşüyor. Şişirilebilir sahte hedefler faal olarak da Zeytin Dalı Harekâtı sırasında düşman teröristleri şaşırtma amaçlı kullanıldı, kullanılmaya da devam ediyor" dedi.

Torbalı'da böyle önemli bir fabrikaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da "Dünya pazarını elinde bulunduran ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'de gece görüşlü termal kameraya duyarlı ve anti radar özellikli kumaş üreten fabrikanın Torbalı'da olması bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.