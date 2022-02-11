Türk tarihinin sembol isimleri dağcılık rotasında yaşayacak

Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayının İzmir Kaya Tırmanışı Selçuk-Belevi'de tamamlandı. Dünyaca ünlü dağcılar oluşturdukları 5 ayrı tırmanış rotasına isim verme hakkını Dokuz Eylül Üniversitesine bıraktı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rotalara milli mücadele döneminin ve Türk tarihinin sembol isimleri Süleyman Fethi Bey, Ahmet Hulusi, Kızılelma, Akıncı ve Tomris Hatun adını verdiklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı, Erzurum'daki buz tırmanışının ardından İzmir Selçuk Belevi'de gerçekleştirilen kaya tırmanışı etabıyla sona erdi. Dağcılık sporunun uluslararası isimleri, çekiç ve kramponlarla gerçekleştirdikleri kaya tırmanışında 5 ayrı rota oluşturdu. Dünyaca ünlü sporcular, açtıkları rotalara isim verme hakkını Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bıraktı. Birinci rotaya Süleyman Fethi Bey, ikinci rotaya Ahmet Hulusi, üçüncü rotaya Kızılelma, dördüncü rotaya Akıncı ve beşinci rotaya Tomris Hatun isimleri verildi. Yaptıkları çalışmayla önce rotalarını çizen ve zorlu tırmanışlara imza atarak yer çekimine meydan okuyan dağcılar, omuz omuza mücadele ederek etapları başarıyla tamamladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, gerçekleştirilen etkinlik için sporcuları tebrik etti.

Rotalara tarihi isimler

8. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı ile dünyaca ünlü dağcıları önce Erzurum, şimdi de İzmir'de misafir ettiklerini söyleyen Rektör Nükhet Hotar, “Sporcularımız, çalıştayın İzmir etabında, özellikle kaya tırmanışında dünyada örnek olabilecek Selçuk Belevi'de önemli bir tırmanış gerçekleştirdiler. Doğaya saygı göstererek yaptıkları tırmanışı başarıyla tamamlayarak 5 ayrı rota oluşturdular. Rotalara isim verme hakkını da üniversitemize bıraktılar. Biz de rotalara milli mücadele döneminin ve Türk tarihinin önemli isimleri Süleyman Fethi Bey, Ahmet Hulusi, Kızılelma, Akıncı ve Tomris Hatun adlarının verilmesini kararlaştırdık. Etkinliğimizin dağcılık sporunun tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sevdirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tırmanış açısından farklı özellikler barındıran ve iki etabı da başarıyla tamamlayan dağcılığın uluslararası isimlerine teşekkür ediyoruz. Bir şölen şeklinde gerçekleşen etkinliğimize ismini verdiğimiz, dağcılık sporunda önemli başarılara imza atan üniversitemiz mezunu merhum Emrah Özbay'ı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Çalıştayın Erzurum ve İzmir etabında yürekleri ağza getiren tırmanışlara imza atan dünyaca ünlü dağcılar ise “Hem Erzurum'da hem İzmir'de önemli ve zorlu tırmanışlar gerçekleştirdik. Daha geniş katılımlı organizasyonlarda yer almak ve Türkiye'de dağcılık sporunun gelişmesine katkı sunmak için her zaman hazırız” açıklamasında bulundu.

Dağcılığın önemli isimleri katıldı

Dokuz Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde geliştiren 8. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayına dağcılık sporunda dünyada söz sahibi olan isimler katıldı. Etkinliğe; Rusya Duatlon Şampiyonu Egor Matveenko, Sibirya Buz Tırmanışı Şampiyonu Roman Khudiakov, Azerbaycanlı ünlü dağcı Rinat Rahimkhanov, 2018 ve 2019 National Copmetition Şampiyonu Artem Zhdanov, Winter K2 expedition 2019 tırmanışçısı ve Alpinizm Ustası Roman Abildaev, 2009 Golden Ice Ax Asia Ödülü sahibi Boris Dedeshko ve uluslararası yarışmalarda mücadele eden Gülnaz Januzakova, Polina Oshmarina ve Leyla Ahmadova'nın yanı sıra dağcılık sporunun önemli isimleri yer aldı.