Türk turizmi Çin pazarının açığını kapatacak

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Uzak Doğu seyahatlerini iptal eden turistlerin rotasını Türkiye'ye çevirebileceğini belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, “500 bin Çinli turist gelemeyecek olsa da Türk turizmi 2020 hedeflerinin gerisinde kalmaz, bu pazarın açığını kapatabilir” dedi.

ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'ye 2020 yılında 500 bin Çinli turistin gelmesinin planlandığını ancak korona virüsü nedeniyle bu hedefin sekteye uğrayacağını söyledi. Buna karşın korona virüsü nedeniyle Uzak Doğu seyahatlerini iptal eden turistlerin rotasını Türkiye'ye çevirebileceğini kaydeden İşler, “2020 yılında Çin'den 500 bine yakın turist bekliyorduk. Yaşanan gelişmeler nedeniyle beklentinin altında bir rakam ortaya çıkacak. Ancak bardağın dolu tarafını görmek lazım. İstanbul, Pamukkale ve Kapadokya'da ciddi negatif yansımaları olacak fakat Uzak Doğu'ya gidecek birçok turist planlarını değiştirerek daha yakın yerleri tercih edecektir. Çin pazarından gelecek olan eksilmeyi o turistlerin bize gelmeleriyle kapatma şansımız var. 2020 yılında Türkiye olarak çift haneli büyüyeceğiz gibi gözüküyor. İzmir'in de bu rakamların civarında dolaşacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye turizmi açısından ‘Çin pazarının açığı kapatılamaz' gibi bir durum söz konusu değil. Türk turizmi bu açığı kapatır. Oraya gitmek isteyenlerin planlarını iptal edip bize gelmelerinden dolayı bu makasın kapanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Mermer fuarına daha çok ziyaretçi gelecek

Mart ayında İzmir'de Marble Mermer Fuarı olacağının bilgisini veren İşler, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu fuarın en önemli alıcıları Çinlilerdir. Aynı şekilde Çin'de yapılan mermer fuarı da son derece etkindir. Çin'deki mermer fuarı korona virüsü nedeniyle iptal olacağından dolayı İzmir'deki mermer fuarının geçmiş yıllardan daha fazla talep göreceğini öngörüyoruz. 500 bin Çinli turist gelemeyecek olsa da Türk turizmi 2020 hedeflerinin gerisinde kalmaz, bu pazarın açığını kapatabilir. Havalar ısındıkça virüs riski azalacaktır. Bu konu, dünya gündeminde sezon başına kadar devam eder. Dünya kendini Çin'e kapadı, Çin de kendini dünyaya kapadı. Ancak bu sürdürebilir değil. Çin virüsle ilgili ciddi şekilde çalışıyor. Bunun üstesinden gelebilecek bir ülke.”