Türk ve Suriyeli öğrenciler doğa etkinliğinde

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve 4 il başkan yardımcısı, Buca'daki Recep Ersayın İlkokulu'nda eğitim gören 15'i Suriyeli 30 öğrenci ile önce kahvaltıda buluştu, ardından da yaklaşık 2 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı.

Gününü öğrencilere ayıran Başkan Şengül, onlara çocukluk dönemindeki anılarını anlatırken, çadır kurmayı da öğretti. Şengül'ün, aynı zamanda profesyonel dağcı olan İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ile birlikte kaya tırmanışı yaptığı sırada ise, heyecan doruk yaptı. Çocuklar, ikiliyi meraklı gözlerle izledi. Eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirten Başkan Şengül, “Çocuklarımızla sohbet ettik, espriler yaptık, okul anılarımızdan bahsettik. Çocuklarımıza verilecek en güzel şeyin ‘zaman' olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Buca Kaynaklar'da gerçekleştirilen etkinliğe, İl Başkan Yardımcıları Gülşen Gezici, Tayfun Timinci ve Kader Ertemiz de katıldı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler, gönüllerince bir gün geçirdi.

“10 torba çöp toplandı”

Bazı çocuklar, ilk kez doğa yürüyüşü yapmanın heyecanını yaşarken, hep birlikte oyunlar da oynandı. Doğa yürüyüşü sırasında bol bol eğlenen çocuklar, dönüş sırasında çöp toplamayı da ihmal etmedi. Çevrede gördükleri çöpleri poşetlere dolduran çocuklara, Başkan Şengül de eşlik etti. Etkinlik sonunda çevreden tam 10 torba çöp toplanmış oldu.

“Sevgi ve hoşgörü tohumu ekiyoruz”

Bundan sonra da çocuklarla bir arada olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Şengül, “Bir kez daha gördük ki, yetişkinlerin kafasındaki ayrımcılık çocuklarda kesinlikle yok. Aralarında çok iyi dostluk ve arkadaşlık kurmuşlar. Bizim ektiğimiz sevgi ve hoşgörü tohumlarının, gelecek nesillere de aktarılacağını düşünüyorum. Bulunduğumuz stresli ve yoğun ortamdan uzaklaşıp, kafasında hiç hesabı olmayan ve sadece o anı yaşayan çocuklarla bir arada olmak hepimize iyi geldi. Keyifli, mutlu anlar yaşadık. Tüm siyasilere de sıkıldıklarında çocuklarla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Okulumuz da gerçekten örnek teşkil ediyor. Öğretmenler, çocuklarımızla çok iyi bir iletişim kurmuş. Ayrıca bilinç aşılanması açısından çocuklarla birlikte çöp toplamamızın da oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çevreye duyarlı olarak yetişmesi için bizler de onları doğru yönlendirmeliyiz” dedi.