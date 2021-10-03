Türk-Yunan ilişkileri araştırmasına uluslararası akademik ödül

Uğur Oral'ın “Türk ve Yunan Halklarının Gözünden Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Analizi” başlıklı çalışması, Bosna Hersek'te düzenlenen 6. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde “En İyi Bildiri” ödülünü aldı.

Bosna Hersek Uluslararası Gorazde Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 6. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenlendi. 26 ülkeden 104 üniversite ve kurumdan 184 akademisyen tarafından hazırlanan 116 bildirinin sunulduğu kongrede, Uğur Oral “Türk ve Yunan Halklarının Gözünden Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Analizi” başlıklı bildirisini sundu. İki toplumu aynı araştırmada buluşturan Dr. Uğur Oral, çalışmasını Türkiye ve Yunanistan'da eşzamanlı olarak gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Türklere ve Yunanlılara iki ülke arasında geçmişten günümüze gelen konulara, gündemdeki sorunlara ve Türk-Yunan ilişkilerine yönelik 31 farklı soru yöneltildi. Her iki ülkenin de farklı bölgelerinde yaşamakta olan 495 Türk ve 324 Yunanlının katıldığı araştırmada, iki toplumun hangi konularda hemfikir olduğu, hangi konularda fikir ayrılığı yaşadıklarına dair çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Araştırmaya katılan Türklerin ve Yunanlıların yanıtlarında dostluk ve barış çağrısı öne çıktı. Dr. Uğur Oral, araştırmasının bulgularını çevrimiçi olarak katıldığı 6. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde paylaştı.

"Geleceğe dair dostluk algısı umut verici"

6. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nin katılımcıları arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Dr. Uğur Oral, bildirisine gösterilen ilgi nedeniyle kongreye katılan tüm akademisyenlere teşekkür etti. “En İyi Bildiri” ödülü almasından ötürü mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Dr. Oral, “Çalışmamı böyle önemli bir ödüle değer bulan organizasyon komitesinin değerli üyelerine ve kongrede büyük emeği bulunan komite başkanı Prof. Dr. Sayın Himmet Karadal'a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün de verdiği motivasyonla akademik çalışmalarıma, bilimsel araştırmalarıma aynı şevkle devam edeceğim” dedi.

Araştırmanın dikkat çeken noktalarını paylaşan Dr. Uğur Oral, “Yarınlarda Türkiye ve Yunanistan iki dost ülke olabilir mi? Bu soruya gerek Türklerin gerekse Yunanlıların verdiği yanıtlardaki pozitif yöndeki artış önemli bir bulgu. Bugün itibarıyla iki ülkenin dost olduğuna inanan Türklerin oranı yüzde 45 iken, yarınlarda iki ülkenin çok daha iyi dost olacağına inanan Türklerin oranı yüzde 51. Aynı şekilde bugün iki ülkenin dost olduğunu düşünen Yunanlıların oranı yüzde 18 iken, yarınlardan umutlu olan Yunanlıların oranı büyük artış göstererek yüzde 43'e ulaşıyor. Bu veriler iki ülke arasındaki dostluk algısının yarınları adına umut verici” diye konuştu.