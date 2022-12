Türkçe Dil Bayramı Balçova'da kutlandı

Balçova Belediyesi tarafından, Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin başlamasının 66. yıl dönümü dolayısıyla "Makedonya'da Türkçe Eğitim" konulu panel düzenlendi.

Balçova Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası tarafından, Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Makedonya ki okullarda eğitim gören gençler ve öğretmenlerin konuk olarak katıldığı etkinliklerde konuk heyet, öncelikle Çanakkale Şehitliğini ziyaret etti. Ayvalık, Akhisar, Saruhanlı ve Malkara ilçelerine giden Makedon öğrenciler, İzmir'de tarihi ve turistik yerleri gezip Balçova'da bir okulu ziyaret etti, Türkiye'deki eğitim hakkında bilgi aldı. Makedonya'da ki Türk öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, daha sonra Manastır şehrinde Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü Askeri İdadi'den aldıkları toprağı Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile birlikte, Karşıyaka'da Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrine serpiştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen panelde ise Makedonya'da Türkçe eğitimin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve Balkan göçmeni vatandaşların katıldığı panelde; Balkan Masası Genel Sekreteri Abdullah Uluyurt, Elmedin Karareşit, Benazi Şemovska, Faruk Gezgin ve Gülçin Balat konuşmacı olarak yer aldı. Panel sonunda Balçova Belediyesi tarafından, Türkçe eğitiminin gelişmesi amacıyla Kuzey Makedonya'daki 6 okulun sorumlusuna dizüstü bilgisayar ve konuk öğrencilere hediyeler verildi.

Öte yandan panelde bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak, “Makedonya'nın Plasnitsa, Kanatlar ve diğer şehirlerinden gelen siz gençler; büyük ailemizin dilinin, Balkanlar'daki nefesisiniz. Değerli öğretmenler; sizler rehberimizsiniz. Sahibi olduğumuz dilimizi, kutsal hazinemizi beraberce sevip yükseltmeye devam edeceğiz. Burada bizlere de önemli görevler düşüyor. Bu konuda rehberimiz, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Büyük Atatürk'ün; 'Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilâtımızın, dikkatli ve ilgili olmasını isteriz' sözleri bizler için talimattır. Balkanlarda nefesimiz olan gençlerin güzel Türkçe'mizi unutmamaları çok önemli. Bunun için belediye başkanlarımızın yapacakları çalışmaları Balkan masası olarak desteklemeye devam edeceğiz. Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalkaya'nın bu etkinlikteki büyük emeklerini ve değerli katkılarını da takdirle karşılıyor, teşekkür ediyoruz. 2019 yılından bu yana koordinasyon görevini yerine getiren Balkan Masamız; Tokat'tan İzmir'e, Adana'dan Samsun'a, Türkiye'den Bosna'ya, Romanya'ya yürekten yüreğe giden yollar açıyor” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise konuşmalarında şunları söyledi:

“Aynı geçmişi paylaştığımız Makedonya'daki kardeşlerimiz ile bizim bu birliğimiz her zaman güçlü olmak zorundadır. Atalarımızdan gelen bu birliktelik aynı zamanda bizim çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Ortak kültürümüzü yaşatmak ve çocuklarımızın eğitimi için Biz Balçova Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Birliğimizi devam ettirmek için elimizden gelen her desteği sizlerle paylaşmaya hazırız” dedi. Etkinlikler, İzmir ve çevre illerdeki Balkan Göçmenleri Derneklerin Başkan ve temsilcilerinin katıldığı yemek ile devam etti.