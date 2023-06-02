Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Fenerbahçe’nin karşılaştığı mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında skoru 4-2'ye getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget şampiyon oldu.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Başkanı Ali Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tribünden takip etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Sedef Aktan
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: Selda Akgöz, Ümran Özev, Ahmadova (Apanashchenko dk. 43), Shmatko, Derkach, Ovdiychuk, Tuğba Karataş, Başak İçinözbebek (Fatoş Yıldırım dk. 99 ?, Shevchuk (Sabanagic dk. 67), Benan Altıntaş (Rabia Nur Küçük dk. 43), Armisa Kuç
Teknik Direktör: Fahri Bayraktar
Fenerbahçe: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Yaşam Göksu, Kpaho, Ecem Cumert, Marcano, Cansu Gürel (Mbeleck dk. 100 ?), Fatma Kara Şahinbaş (Meryem Cennet Çal dk. 78), Kusi (Kyeremeh dk. 88 ?), Coleman, Cordner (Nazlıcan Parlak dk. 88 ?)
Teknik Direktör: Serhat Deniz
Goller: Marcano (dk. 9 pen.), Coleman (dk. 110) (Fenerbahçe), Apanashchenko (dk. 90+8), Armisa Kuç (dk. 96, 107 ve 114) (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)
Kırmızı kart: Ecem Cumert (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Cordner, Kpaho (Fenerbahçe), Shmatko, Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)