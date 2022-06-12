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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, şampiyon oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, şampiyon oldu.



Maçtan dakikalar


1. dakikada ALG Spor ceza sahasında gelişen pozisyonda Karagümrük futbolcusu Saratou, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.


3. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Sibel'in vuruşu kaleci Selda'dan döndü. Dönen topa gelişine vuran Bassira'nın şutunda top sol ve sağ direklere çarparak kale önüne geldi. PozisyonuN devamında savunma topu uzaklaştırdı.


25. dakikada sol taraftan korner direğine yakın bölgeden serbest vuruş kazanan Karagümrük'te topun başına geçen Derya'nın ortasında Sibel Duman'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


61. dakikada sağ kanattan yüklenen ALG Spor'da, Mareim'le verkaç yapan Ecem Esen, sağ çaprazdan yerden attığı şutla topu ağlara gönderdi. 1-1


64. dakikada sol taraftan Ecem Cümert'in kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk


Fatih Karagümrük: Duygu, Rita, Msipa, Sibel, Ece, Saratou, Derya (Ayçahan dk. 87 ?), Ferda, Bassira (Jentrix dk. 61), Sümeyra, Marija


Yedekler: Ayşenur, Ezgi, Nagihan, Özge, Elif, Şilan, Betül, Dilek


Teknik Direktör: Bahar Özgüvenç


ALG Spor: Selda, Ece Tekmen, Gülbin, Zehra, İlayda, Ecem Esen, Ebru, Eda, Mahsimova(Kristina dk. 73), Ecem Cümert(Grace dk. 80?) (Beyza dk. 90+2 ?) , Mariem(Amorim dk. 80 ?)


Yedekler: Bedriye, Medine, Kipoyi, Tuğba, Sabiha, Kezvan


Teknik Direktör: Hasan Vural


Goller: Sibel Duman (dk. 26) (Fatih Karagümrük), Ecem Esen (dk. 61), Ecem Cümert (dk. 64) (ALG Spor)


Sarı Kartlar: Sümeyra (Fatih Karagümrük), Grace (ALG Spor)

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