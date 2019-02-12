Turkcell Teknoloji Buluşmaları Ege'de İzmir'den başladı

Turkcell Teknoloji Buluşmaları İzmir'den başladı. Şirket, Teknoloji Buluşmaları ile şirketlerin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde dinleyip analiz ederek, onlara dijitalleşme yolculuğunda destek olacak.

Türkiye'deki şirketlerin hızla dijitalleşen dünyaya en verimli şekilde uyum sağlaması amacıyla düzenlenen Turkcell Teknoloji Buluşmaları başladı. Anadolu'nun dört bir yanına yayılacak bu dijitalleşme seferberliğinin ilk durağı İzmir oldu. 461 farklı şirketin takip ettiği etkinlikte, Endüstri 4.0, IoT, saha, üretim verimliliği, dijital dönüşüm ve sağlayacağı faydalar, dijital reklamcılık, güvenli e-ticaret, veri güvenliği konuları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İnternet hayatımızı daha hızlı ve kolay yaşanır hale getirmeye başlayınca değişim de büyük firmalardan başladı ve tüm hızıyla KOBİ niteliğindeki firmaları da dönüştürmeye devam ediyor. Özellikle zamanın en önemli değer olduğu günümüzde bu kaybı azaltan her dijital çözüm çok hızlı bir şekilde kabulleniliyor. 25 yıl önce bu yolculuğa başlayan Turkcell bugün dünyanın ilk dijital operatörü unvanıyla ülkemizin insanına ve ekonomisine dijital dönüşüm serüveninde katkı sağlamaya devam ediyor. Bugün Türkiye'de mobil abone sayısı 80.6 milyona ulaştı. Penetrasyon yüzde 99.8 oldu. Bu rakamlara ulaşmakta Turkcell'in sektördeki öncülüğü, başarısı ve katkısı yadsınamaz" dedi.

"Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda şirketlerin yanındayız"

Etkinlikte İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ardından açılış konuşması yapan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Türkiye'nin teknolojiye bakışına katkı sağlamak ve teknolojiye yönelmesine öncülük etmek amacıyla 9 seneden bu yana İstanbul'da iş dünyasını Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde buluşturuyoruz. Bugüne kadar 950 konuşmacı, 50 bin bireysel katılımcı, yine yaklaşık 500 bin internet canlı yayın izleyicisini buluşturduk. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak 25'inci yılımızda şimdi de bu kapsamlı organizasyonu Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şirketlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Turkcell Teknoloji Buluşmaları'yla şirketlerimizin yoğun faaliyet gösterdiği illerdeki temsilcileriyle bir araya gelmeyi, birebir onların ağzından ihtiyaçlarını, beklentilerini dinlemeyi hedefledik. Bu tip buluşmaların karşılıklı etkileşimin yanı sıra şirketlerimizin dijital hale gelmesi, uluslararası alanda rekabet güçlerini ortaya çıkarması açısından da büyük önem taşıdığına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle İzmir'de Ege bölgesinden gelen şirketlerle buluşmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Farklı başlıklar altında dijitalleşme deneyimleri

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Turkcell Akıllı Mekanlar ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer ‘İşimi Her Yerden Yönetmek İstiyorum', Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Serdar Tarhan ‘Maliyetlerimi Azaltmak İstiyorum', Turkcell Kurumsal Ürün Yönetimi ve Çözüm Mimarisi Müdürü Ömer Gazimihal ‘Güvenlik Olmazsa Olmazım', Turkcell Dijital İletişim Direktörü Burak Akıncı ‘Satışlarımı Artırmak İstiyorum' konularında şirketlerin dijital dünyada fark oluşturmasına fayda sağlayacak konuşmalar gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca, Garenta ve ikinciyeni.com Satış Direktörü Zafer Salman da bir konuşma yaptı.

İşte Destek her ihtiyaca özel uçtan uca dijital çözüm

Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'de şirketlerin dijitalleşmesini kendine misyon edinen Turkcell, 'İşte Destek' platformu sayesinde şirketlere web üzerinden de dijital çözüm ve servislerini önererek onların bu yolculuğuna destek oluyor. İşletmeler, kurumun internet sayfasından, 'Satışlarımı artırmak istiyorum', 'Tasarruf etmek ve masraflarımı düşürmek istiyorum', 'İşimi Her Yerden Yönetmek İstiyorum' ve 'Güvenlik Olmazsa Olmazım' olarak 4 ana başlık altında toplanan ihtiyaçlardan bir veya birkaçını seçerek, onlara özel önerilere ulaşabiliyor. Müşteriler, dijital ortamda İşte Destek'te yer alan önerileri daha detaylı konuşmak istediklerinde bilgilerini bırakıyor ve Turkcell müşteri yöneticileri onlara ulaşarak fark oluşturmaları konusunda yardımcı oluyor.