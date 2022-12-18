Türkelli'de su baskınlarını bitirecek proje

Bu çerçevede Menemen Türkelli'de de 450 metrelik yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı.

İzmir'de yağışların kent yaşamı üzerindeki olumsuz etkisini gidermeye yönelik çalışmalar kent genelinde sürüyor. Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son buluyor. Menemen Türkelli'de de yağmur suyu ayrıştırma çalışması yapıldı. Biriken suların bölgedeki araç ve yaya geçişini de güçleştirdiğini tespit eden İZSU ekipleri, hayata geçirdiği çalışmayla Türkelli yolunda biriken suların yağmursuyu toplama mecrasına yönlendirilmesini sağladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaşanan şiddetli yağışlara rağmen bölgede taşkın sorunu yaşanmadı.