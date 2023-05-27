Turkish Open Dünya Kupası'na İzmirli sporcular damga vurdu

Turkish Open Dünya Kupası'na İzmirli sporcular damga vururken, şampiyonada 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İzmirli sporcular 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Sporculardan Kübranur Alpkaan, Kadir Yılmaz, Mehmet Arslan Vatan, Muhammet Can Başıbüyük ve Aslı Söylemez kategorilerinde dünya şampiyonu olma başarısı gösterdiler.

Asurhan Baş, Perihan İnce, Müge Nur Canbaz ve Suay Bilen de kategorilerinde dünya ikincisi olurken. İdris Şimşek, Beyza Esma Yeşil, Soner Eroğlu, Elif Ceren Şanlı ve Hedi Emir Alaaddin de yine aynı şekilde kendi kategorilerinde dünya üçüncüsü olarak madalya kazandı.