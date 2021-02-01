‘Türkiye 100' ödüllerinde iki Ödemişli

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, yönetim kurulu üyesi Hasan Selçuk Bütün ile birlikte Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren Ödemiş Ticaret Odası üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, oda üyelerinden iki firmanın Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında yer alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eriş, “Ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte vergi ödeyerek, ihracatını yaparak ülkemize en önemli katkıları sağlayan Zeki Mert İpek Fantazi Kumaş Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Özen-Taş Hafriyat Temizlik Hizmetleri Yapı İnşaat Malzemeleri Taahhüt İşleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmalarını canı gönülden tebrik ve teşekkür ediyoruz. Yaşanan zor süreçleri en az hasarla atlatmak ve ekonomilerini daha iyiye taşımak için değişen çağa ayak uydurmak en önemli önceliklerden, bizleri gururlandıran bu iki Ödemiş firmamızın başarılarının devamını dileriz” dedi.

Eriş ödül süreci ile ilgili verdiği bilgide şunları söyledi: “Türkiye'nin 2016-2018 döneminde en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından geçtiğimiz ay ilan edilmişti. Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2016-2018 arası ciro artış hızının, dikkate alındığı belirlenmişti. Ödemiş Ticaret Odası Üyesi olan Zeki Mert İpek Fantazi Kumaş Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Firması 73. Sırada, Özen-Taş Hafriyat Temizlik Hizmetleri Yapı İnşaat Malzemeleri Taahhüt İşleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. firması da 83.sırada yer alarak Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girmiştir”

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, konuşmasının ardından oda üyelerini tebrik ederek birer plaket takdim etti.