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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor : 101- Edirne Spor : 77

Türkiye Basketbol 1.

Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Edirne Spor'u 101-77'lik skorla yenerek 8. galibiyetini aldı.



Salon: Enka spor salonu


Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Nazlı Çisil Güngör


Petkimspor: Marek Jonah, Bram Klassen 14, Utku Saraloğlu 12, Markus Roysall Kennedy 14 , Kristijan Nikolov 7, Ogün Sevinç 15, Mustafa Baki Görür 11, Koray Uzunhasan 2, Mertcan Solkol 10, Rahmi Hepsarar 1, Barboros Bozkurt 4, Berkay Bayar 8, Ata Başaran 3


Başantrenör : Okan Çevik


Edirne Spor : Oğuzhan Sungur 17, Atakan Denk 17, Ömer Kaan Göğüş 18, Engin Emre Bayav 4, Doğancan Tokmak 7, Bulut Altın 8, Efe Erk, Okan Özpamir 6, Erol Yiğit Şekeroğlu


Başantrenör : Mülkü Karadeniz


1. Periyot: 33- 17 (Petkim Spor lehine)


Devre: 59- 34 (Petkim Spor lehine)


3. Periyot: 82- 55 (Petkim Spor lehine)

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