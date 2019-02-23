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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86

Türkiye Basketbol 1.

Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Karesi Spor'a 85–86‘lık skorla mağlup oldu.



Salon: Enka Spor Salonu


Hakemler: Murat Ciner, Sertan Kırklar, Uygar Kurt


Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy 22, Mustafa Baki Görür 22, Marek Jonah Bram Klassen 15, Sinan Sağlam 10, Barboros Bozkurt 6, Kristijan Nikolov 5, Ogün Sevinç 3, Utku Saraloğlu 2, Koray Uzunhasan, Arca Tülüoğlu, Berkay Bayar


Başantrenör: Okan Çevik


Karesi Spor: Carlos Lorenzo Medlock 16,Eugene Nathanıel Teague 15, Ümit Sonkol 15, Hazer Avcı 11, Reha Öz 8, İbrahim Yıldırım 7, Doğukan Sönmez 7,Tuğberk Gedikli 7, Soner Şentürk , Volkan Aydın


Başantrenör: Gencer Baytemür


1. Periyot: 20-29 (Karesi Spor lehine)


Devre: 39-50 (Karesi Spor lehine)


3. Periyot: 68-64 (Petkim Spor lehine)

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