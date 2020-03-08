Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi 22.
hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Salon: Enka
Hakemler: Uğur Özen, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı
Petkim: Hakan Yapar 20, Jabrie Wayne Anthony Hinds 17, Yiğitcan Turna 16, Yancy Deringer Gates 16, Recep Doğrusöz 11, Fikret Can Akın 6, Şahin Ekmen 4, Kerem Özkan 2, Berkay Bayar 2
Başantrenör: Arda Vekiloğlu
Final Gençlik: Marlain Guyveal 24, Abdoulaye Gueye 15, Ahmet Fatih Cantitiz 13, Alparslan Uruk 10, Doğancan Tokmak 8, Ömer Faruk Ermat 8, Serhat Uğur 7, Hakan Şanlı 3, Mustafa Kırcalı 2
Başantrenör: Levent Erdoğan
1. Periyot: 23-20 (Petkim lehine)
Devre: 46-34 (Petkim lehine)
3. Periyot: 58-53 (Petkimspor lehine)
Normal süre: 73–73