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Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi 22.

hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.



Salon: Enka


Hakemler: Uğur Özen, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı


Petkim: Hakan Yapar 20, Jabrie Wayne Anthony Hinds 17, Yiğitcan Turna 16, Yancy Deringer Gates 16, Recep Doğrusöz 11, Fikret Can Akın 6, Şahin Ekmen 4, Kerem Özkan 2, Berkay Bayar 2


Başantrenör: Arda Vekiloğlu


Final Gençlik: Marlain Guyveal 24, Abdoulaye Gueye 15, Ahmet Fatih Cantitiz 13, Alparslan Uruk 10, Doğancan Tokmak 8, Ömer Faruk Ermat 8, Serhat Uğur 7, Hakan Şanlı 3, Mustafa Kırcalı 2


Başantrenör: Levent Erdoğan


1. Periyot: 23-20 (Petkim lehine)


Devre: 46-34 (Petkim lehine)


3. Periyot: 58-53 (Petkimspor lehine)


Normal süre: 73–73

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