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Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 80 - Bandırma Kırmızı: 72

Türkiye Basketbol Ligi’nin 14.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Petkim Spor, evinde Bandırma Kırmızı'yı 80-72 mağlup etti.



Salon: Enka


Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Niyazi Yasin Kahraman


Petkimspor: Recep Doğrusöz 19, Hakan Yapar 15, Patrick Ronald Rembert 13, Yancy Derınger Gates 12, Şahin Ekmen 7, Mert Çevik 5, Yiğitcan Turna 4, Koray Uzunhasan 3, Cemal Nalga 2, Berkay Bayar


Antrenör: Arda Vekiloğlu


Bandırma Kırmızı: Ercan Osmani 19, Sedat Ali Karagülle 16, Boran Güler 14, Sadık Emir Kabaca 10, Eray Akyüz 9, Arda Çete 2, Hakan Sayılı 2, Önder Atun


Antrenör: Ali Yıldırım


1. Periyot: 19-14 (Petkimspor lehine)


Devre: 34-29 (Petkimspor lehine)


3. Periyot: 59-46 (Petkimspor lehine)

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