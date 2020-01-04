Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 80 - Bandırma Kırmızı: 72

Türkiye Basketbol Ligi’nin 14.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Petkim Spor, evinde Bandırma Kırmızı'yı 80-72 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Niyazi Yasin Kahraman
Petkimspor: Recep Doğrusöz 19, Hakan Yapar 15, Patrick Ronald Rembert 13, Yancy Derınger Gates 12, Şahin Ekmen 7, Mert Çevik 5, Yiğitcan Turna 4, Koray Uzunhasan 3, Cemal Nalga 2, Berkay Bayar
Antrenör: Arda Vekiloğlu
Bandırma Kırmızı: Ercan Osmani 19, Sedat Ali Karagülle 16, Boran Güler 14, Sadık Emir Kabaca 10, Eray Akyüz 9, Arda Çete 2, Hakan Sayılı 2, Önder Atun
Antrenör: Ali Yıldırım
1. Periyot: 19-14 (Petkimspor lehine)
Devre: 34-29 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 59-46 (Petkimspor lehine)