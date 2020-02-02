Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 86 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 72

Türkiye Basketbol Ligi’nin 17.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Petkim Spor, evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 86-72 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Salon: Enka
Hakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Petkimspor: Hakan Yapar 30, Yancy Derınger Gates 14 , Patrick Ronald Rembert 14, Şahin Ekmen 13, Yiğitcan Turna 10, Recep Doğrusöz 3, Fikret Can Akın 2, Koray Uzunhasan, Cemal Nalga, Serkan Menteşe
Başantrenör: Arda Vekiloğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Sezgin Eriş 14, Erick Bernard Neal 11, Reha Öz 10, Doğukan Sönmez 10, Utku Yücedağ 7, De Angelo Darnell Riley 7, Sercan Ergin 6, Genco Ozan Dilik 5, Talat Altunbey 2, Şevket Utku Uzgur, Ahmet Ali Erdoğan, Mert Gizir
Başantrenör: Alkım Ay
1. periyot: 23 - 9 (Petkimspor lehine)
Devre: 49 - 37 (Petkimspor lehine)
3. periyot: 62 - 56 (Petkimspor lehine)