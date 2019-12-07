Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 92 - 1881 Düzce Belediye: 68

Türkiye Basketbol Ligi’nin 10.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Petkim Spor, evinde 1881 Düzce Belediyesi'ni 92-68 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Fatih Güler, Seyhan Topaloğlu , Anıl Veziroğlu
Petkim Spor: Patrick Ronald Rembert 21, Hakan Yapar 16, Recep Doğrusöz 16, Koray Uzunhasan 16, Umut Geçen 5, Yancy Derınger Gates 9, Mert Çevik 2, Cemal Nalga 2, Ali Işık 3, Şahin Ekmen 2, Berkay Bayar, Serkan Menteşe
Antrenör: Arda Vekiloğlu
1881 Düzce Belediye: Göktürk Gökalp Ural 25, Eray Aydoğan 13, Hasan Karabulut 9, Ömer Tayfun Karabey 6, Mutlu Akpınar 8, Mert Ali Sert 5, Mert Başdan 2, Barış Erdoğan, Mehmet Meriç, İbrahim Gülşen
Antrenör: Benan Özçelik
1. Periyot: 23-21 (Petkimspor lehine)
Devre: 41-37 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 65-57 (Petkimspor lehine)