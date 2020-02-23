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Türkiye Basketbol Ligi: Petkimspor: 75 - Konyaspor: 57

Türkiye Basketbol Ligi 20.

hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, evinde Konyaspor'u 75-57'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.



Salon: Enka


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Tolga Edis, Serdar Saraç


Petkimspor: Hakan Yapar 10, Yancy Deringer Gates 14, Patrick Ronald Rembert 18, Yiğitcan Turna 13, Recep Doğrusöz 16, Şahin Ekmen 2, Cemal Nalga 2


Başantrenör Antrenör: Arda Vekiloğlu


Konyaspor: Mıtchell Douglas Wlbekın 16, Trey Samuel Porter 11, Alp Karahan 12, Bekay Siniroğlu 5, Osman Gökhab Şirin 5, İbrahim Yıldırım 3, Tufan Önen 3, Azizcan Özdemir 2


Başantrenör: Ozan Bulkaz


1. Periyot: 21-16 (Petkimspor lehine)


Devre:32-28 (Petkimspor lehine)


3. Periyot: 49-42 (Petkimspor lehine)

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