Türkiye Basketbol Ligi: Petkimspor: 75 - Konyaspor: 57

Türkiye Basketbol Ligi 20.
hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, evinde Konyaspor'u 75-57'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Salon: Enka
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Tolga Edis, Serdar Saraç
Petkimspor: Hakan Yapar 10, Yancy Deringer Gates 14, Patrick Ronald Rembert 18, Yiğitcan Turna 13, Recep Doğrusöz 16, Şahin Ekmen 2, Cemal Nalga 2
Başantrenör Antrenör: Arda Vekiloğlu
Konyaspor: Mıtchell Douglas Wlbekın 16, Trey Samuel Porter 11, Alp Karahan 12, Bekay Siniroğlu 5, Osman Gökhab Şirin 5, İbrahim Yıldırım 3, Tufan Önen 3, Azizcan Özdemir 2
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 21-16 (Petkimspor lehine)
Devre:32-28 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 49-42 (Petkimspor lehine)