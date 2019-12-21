Açılışta konuşan Genel Başkan Mahmut Şahin, yıllardır uğraştığı ve tüketicinin mağdur edildiği davalar için emsal bir karar aldıklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi, kurnaz avukatlara ‘dur' dedi” ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği, İzmir Şubesini açmanın heyecanını yaşadı. Açılış için bir toplantı düzenlenirken, Tüketiciler Birliği İzmir Şubesi Başkanlığına Metin Durur getirildi.

Programda konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketiciye karşı orantısız bir güç olduğunu söyledi. Şahin, "Tüketicinin hakkını yiyen kurum ve kuruluşlar çok büyük ve güçlüler. Tüketici neredeyse sahipsiz gibi duruyor. Onlar bir gecede kanun ve yönetmelik çıkartıyorlar, biz yargı kararı için yıllarca uğraşıyoruz. Bir yargı kararı çıkartıyoruz, sonra bir bakıyoruz; o gece kanun çıkmış geriye dönük haklar alınamaz; ama bizim kazanmış olduğumuz mahkemeler dahi kanunla iptal edilebildi. Hiçbir şey olmuyor diye vazgeçmedik, tam tersine daha da büyüyoruz. İzmir'de Metin Durur kardeşimle birlikte kuruluşumuzu yaptık. Tüketiciler Birliğinin daha da büyüyeceğini, vazgeçmeyeceğini vurguladık. Karşımızda kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın biz hakkımız hakkımızı aramaya devam edeceğimizi gösterdik. Biz soygunculara, hırsızlara asla fırsat vermeyeceğiz. Cebimizdeki paraya göz dikmelerine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yıllardır mücadele etti ve nihayet kararı aldı

Şahin, hakem heyetinin tüketicinin hakkını aradığı birinci derece başvuru merkezi olduğunu söyleyerek, "Tüketici, hakem heyetlerine başvuruyor, karşı taraf bir belgesi olsa bile hakem heyeti savunma istemesine rağmen belgeyi sunmuyor. Belge sunulmadığı için hakem heyeti tüketicinin lehine karar veriyor. Zaten karşı tarafın avukatının beklediği de bu; çünkü hakem heyetlerinde avukat vekalet ücreti yok. Davaya katılıp kazansa bile bir ücret alamayacak. Avukatlar mahkemeye gittikleri halde vekalet ücreti alabiliyorlar. İşte burada hakem heyetine kasıtlı olarak savunma göndermeyen avukatlar, hakem heyeti aleyhine karar verdiği zaman mahkemeye hemen itiraz ediyorlar ve mahkemeye belgeleri sunuyorlar. Mahkeme belgelere baktığı zaman hakem heyetinin kararını bozuyor ve avukatın istediği şekilde karar veriyor. Tabi avukat bu davayı kazanmış olduğu için vekalete hükmediyor ve avukatlar gelir elde ediyorlar. Yıllarca hakimlere bunu söylemeye çalıştım, dedik ki; ‘Hakem heyetine savunma vermeyen bir avukatın savunmasını kabul ederek onlara yol açmış oluyorsunuz. Bu adamlar kurnazlık peşinde. Hakem heyetine savunma verselerdi, hakem heyeti tüketicinin talebini reddedecekti ve konu kapanacaktı. Tüketici ayrıca bir masrafa girmeyecekti, mahkemenin iş yoğunluğu artmayacaktı.' Yıllardır buna uğraşıyorduk ve nihayet kararı aldık” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi, kurnaz avukatlara ‘dur' dedi”

Kayseri 3. Tüketici Mahkemesinden çıkan bir kararı emsal olarak niteleyen Şahin, avukatların vekalet ücreti almak için tüketici hakem heyetine savunma yapmak üzere gitmeyip dosyayı mahkemeye taşımasına ‘dur' denilen kararla, davayı tüketici hakem heyetine şikayet edilen bankanın kazanmasına rağmen yargılama giderleri ve avukat vekalet ücretini yine bankanın ödemesine karar verildiğini söyledi. Şahin, “Bu karar kurnazlığa vurulmuş bir tokattır. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi, kurnaz avukatlara ‘dur' dedi. Bu karar bundan sonraki davalarda eğer hakem heyetine bir savunma verilmemişse bütün tüketicilerin bu kararı emsal göstererek tüketici mahkemesinde vekalet ücreti istenmemesi noktasında sağlayacağı bir karardır” dedi.

“Mağduriyetleri önlemek için mücadelemizi vereceğiz”

Tüketiciler Birliği İzmir Şube Başkanı Metin Durur ise, “Yoğun bir emek harcayarak alın teriyle bugünlere geldik. Tüketiciler Birliği İzmir Şubesi olarak çıkmış olduğumuz yolda insanların harcamaları sonunda aldıkları ürünün sahtekarlar, dolandırıcılar, haksız kazanç sağlayan kişilere karşı oluşan mağduriyetleri önlemek için mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.