Türkiye Florası kendi dilinde yazılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye'de yayılış gösteren tüm doğal bitki türlerini kapsayan ve ilk kez Türkçe ve resimli olarak yazılmaya başlanan ‘Resimli Türkiye Florası' adlı eserde Ege Üniversitesi (EÜ) de önemli bir görev üstlendi.

Türkiye'nin doğal kaynaklarının, bitki türlerinin ve endemik bitkilerinin korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan ve devam eden ‘Resimli Türkiye Florası' projesi Türkiye'nin tüm bitki türlerini tek kaynakta toplamayı hedefliyor. Hem bilim camiasına hem de vatandaşlara hitap edecek eser, her bir türün betimleyici resimlerini içeriyor, Türkçe betimleri yazılıyor, yayılış haritaları çiziliyor ve ayrıca her türe ait bilimsel bir Türkçe isim veriliyor. Daha önce Latince ve İngilizce hazırlanan, ilk kez Türkçe ve resimli olarak hazırlanmaya başlanan eserde editör olarak görev alan EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, çalışmalarıyla ilgili EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a bilgi verdi. EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezinin Yönetim Kurulunda da yer alan Doç. Dr. Yıldırım, bu kaynak için 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

“Kapsamlı bir Türkçe kaynağa sahip olacağız”

Türkiye'nin Florasında teralan bitki türlerinin tümünü kapsayan çeşitliliği ortaya koyma anlamında bilime katkı sunacak önemli bir projeye imza atıldığını söyleyen Rektör Budak, “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde hazırlanan eserle Türkiye'nin bütün bölgelerinde bitki türleri açısından ne zenginliğimiz varsa bu türlerin resimli olarak detaylarının mikro-ekolojik ölçekte tanımlamaları yapılıyor. Ülkemizdeki bilim insanlarının çalışmaları sayesinde ilk kez böyle kapsamlı bir Türkçe kaynağa sahip olacağız. Bu eserle birçok alanda genetik materyal oluşturacak. Yerli ve milli çalışmalarımızla ülkemizin ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Üniversitemiz ve ülkemiz adına bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Bilim camiası halka hitap edecek”

‘Resimli Türkiye Florası' eserinin editör ve yazarlığını yapan Doç. Dr. Yıldırım, Türkiye bitki türü hakkında yazılan ilk eserin 1800'lü yıllarda İsviçreli botanikçi Edmond Boissier tarafından yayınlandığı belirten Doç. Dr. Yıldırım, “Flora Orientalis adlı eser Osmanlı sınırlarının bulunduğu coğrafyanın florasını kapsıyordu ve Latince olarak yazılmıştı. Bu kitaptan tam bir yüzyıl sonra, yazıldığı dönemde dünyanın en iyi ve kapsamlı bitki türleri kaynağı olan ‘Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası' adlı eser İngiliz botanikçi Peter Hadland Davis tarafından yayınlandı. Bu eser de İngilizce olarak yazılmıştı. Floramızın yeniden yazılma konusu özellikle Türk botanikçileri arasında tartışılmaya 2000 yılında başlandı. Bilim camiasına ve halka hitap edecek olan eser için 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından düğmeye basıldı” diye konuştu.

“Ege Üniversitesi bu çalışmanın önemli bir üssü”

Tamamı 30 cilt olarak planlanan ve 2030 yılında tamamlanması hedeflenen eserin 2 cildinin yayınlandığını hatırlatan Doç. Dr. Yıldırım, EÜ'nün çalışmalarda önemli bir üs olduğunu dile getirdi. Dünyada 12 bin kadar bitki türünün resmedildiği ve betimlendiği bir eserin ilk kez yazıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, “Eser için 100'ü geçkin taksonomik botanikçi ve 70 civarında bitki ressamı görev alıyor. Türkiye'de tüm üniversitelerde çalışan hocalarımız üniversitemizi ziyaret ederek araştırma merkezinde çalışmalarını yürütüyor. Ege Üniversitesi bu çalışmanın önemli bir üssü. Eserin dünyada çok fazla muadili yok. Dünya Floraları Birliği eserimizle beraber bizi üye olarak kendi grupları içerisine aldı. Artık dünyadaki diğer insanlar Türkçe'den çeviri yaparak ülkemiz florasından yararlanabiliyor. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ademi Fahri Pirhan ve doktora öğrencim olan Ozan Şentürk ve yüksek lisans öğrencim Tuğkan Özdöl de bu proje içerisinde aktif olarak rol alıyor” dedi.

Eserin editör grubu

Toplamda 8 editörün görev aldığı eserin baş editörlüğünü Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Adil Güner üstleniyor. Editörler kurulunda ise bilim editörleri olarak; Kırıkkale Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Menemen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Kandemir, Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Düzce Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Serdar Aslan ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesinden Biyolog Öykü Aşkın Çimen görev alıyor. Projenin resim editörlüğünü de Işık Güner ve Gülnur Ekşi üstleniyor. Bu Proje'nin mali desteği ise ANG Vakfı tarafından sağlanmaktadır.