Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Çeşme'de başladı

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen; 85 takım 43 kulüp ve 400 genç sporcunun mücadele ettiği şampiyona 15 – 19 Nisan 2023 tarihleri arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelâmi Ertan Ortaokulunda düzenleniyor. Şampiyonaya Çeşme Belediyespor 17 sporcu ile katılıyor.

Şampiyonanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Vekili Yıldırım Aktugan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Medine Boz, TSF Çeşme İlçe Temsilcisi Mehmet Sarısaç, satranç sporcuları, veliler ve satranç kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış töreni, Çeşme Mehmetçik Parkı'ndan, Çeşme Belediye Bandosu ve animasyon ekibinin renkli görüntüleri ile başladı. Mehmetçik Parkı'ndan başlayan yürüyüş, satranç yarışması töreninin başlayacağı Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesine kadar sürdü.

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi'ndeki şampiyonanın açılışın konuşmalarında Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay konuşmasına deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay şöyle konuştu:

Milletimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki aydan fazla zaman geçti ancak acımız hale çok güçlü ve taze. Zor olacak iyileşmemiz maalesef. Sözlerime bu korkunç afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza sabır ve kolaylık dileyerek başlamak istiyorum. Böylesi acı felaketleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum.

“Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor”

Hepimizi üzen bu süreçte ‘Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor' dedik. Depremden etkilenen çocuklarımızı satrançla iyileştirmek için ‘gönüllülerimiz' ile yola çıktık. Depremzede çocuklarımıza satranç eğitimleri verdik. Satranç köşeleri oluşturduk, satranç sınıfları açtık… Türkiye genelinde 500'den fazla eğitmen projemizde ‘gönüllü' satranç eğitmeni oldu. Böylece ülke çapında GSB yurtlarında kalan 2 bine yakın depremzede çocuğumuz temel satranç derslerini tamamladı. Deprem gündemlerinden az da olsa uzaklaşabildiler. Satranç ile iyileştiler. Bu zorlu dönemde çocuklarımızın psikolojisi bizim için çok önemliydi. Gönüllü eğitmenlerimiz çocuklarımızla doğru iletişim kurabilmek için pedagojik eğitim aldı. Federasyon olarak depremzede ailelerimiz ile buluştuk, çocuklarımızın yanında olduk, satranç takımlarımızı bizzat ulaştırdık. Biz tüm imkanlarımızla çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz…

Yaşadığımız bu acı süreçten sonra tüm turnuvalarımızı yenilediğimiz faaliyet takvimimize göre yapıyoruz. Yeniden başladık, hayat devam ediyor ve biliyoruz ki spor yaraları sarmanın en iyi yolu. Biz de satranç ile iyileşiyoruz, durmuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Satranç Türkiye'de her geçen gün daha da sevilen ve yayılan bir spor haline geliyor.

Ne mutlu bize ki uluslararası madalya sayımız 617'ye ulaştı. Lisanslı sporcu sayımız 1 milyon 200 bine yükseldi. Kadın lisanslı sporcumuz yaklaşık 400 bine geldi.” dedi.

Bugün, ‘2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonamızın açılışını Çeşme'de yapıyoruz. Çeşme aynı zamanda her yıl dünyanın pek çok ülkesinden olmak üzere çok sayıda satranç sporcusunun katıldığı ve artık bir marka haline gelen Çeşme Açık Satranç Turnuvası'na da ev sahipliği yapıyor. İnanıyorum ki Çeşme Açık bu yılda yüksek katılımla gerçekleştirilecek. 19–25 Mayıs 2023 tarihleri arasında Samsun'da gençler ile birlikte olacağız. Bu anlamlı günde, Türkiye Gençler Şampiyonasını Samsun'da başlatacağız. Hedefimiz her geçen gün daha fazla gencimizi Türk satrancı ile buluşturmak. Aynı tarihlerde Ankara'da ise Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonamız başlayacak. 13 Nisan'da Rodos'ta düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'na 39 sporcumuz, 6 antrenörümüz ve aileleri birlikte 74 kişilik kafilemiz ile katılıyoruz. Umarım hepimize iyi gelen haberleri sizlerle paylaşabiliriz. Tüm faaliyetlerimizde bize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve bu şampiyonamızda bize evini açan Çeşme Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın açılışında birer konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan da, şampiyonanın Çeşme'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, satranç sporcularına başarılar dilediler.

Şampiyonanın açılış hamlesini Çeşme Belediye Başkanı Mehmet Maraşlı yaptı. Şampiyona, 19 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.