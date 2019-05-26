Türkiye kuru meyvelerin ihraç fiyatında belirleyici olacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin kuru meyveler ve fındık sektörlerinde dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkesi olduğunu, bu gücün böylesi uluslararası platformlarda dile getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru meyve sektöründe fiyat istikrarının sağlanması için geçtiğimiz yıllarda alım yaptığını hatırlatan Pakdemirli, TMO'nun kuru meyve alımı yapması konusunda çalışmaların yapıldığını, sürdürülebilir bir üretim ve ticaretin sağlanması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“Kendinizi seviyorsanız kuru meyve tüketin”

Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'ne misafir konuşmacı olarak katılan ünlü kalp doktoru Mehmet Öz ise, kongre tarihine geçen bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlıklı bir yaşam için insanın kendisini sevmesi ve kendine iyi bakması, egzersiz yapması, yeterli uyuması ve işlenmiş gıdalardan uzak durması gerektiğini ifade eden Dr. Öz, katılımcılara sağlıklı kuru meyveler tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Ünlü doktor, 21. yüzyıl insanının yaşlanmayı geciktirmek ve 100 yaşın üzerinde yaşamak istediğini, gıda tüketiminde tercihini buna göre yaptığını dile getirdi. Kuru meyvelerin faydalarını anlatan Öz, "Kuru meyve şeker muhteviyatını dengeliyor, kuru yemiş diyetleri obeziteyi minimize edebiliyor, kolesterole iyi geliyor, kemik gelişimlerinde çok faydalı. Kuru meyveyi doğru zaman planlayıp tüketirsen zayıflarsın, kalori değeri tatmin duygusu daha az yiyerek zayıflamış oluyorsun. 'Ben yaşlı değilim ve de yaşlanmak istemiyorum' diyor bu yüzyılın tüketicileri. Daha uzun yaşamak için neler yiyoruz diye bakıyor insanlar. Kayısı, kuru üzüm, incir burada öne çıkıyor. Kuru meyveler ve tabii ki sürdürülebilirlik çok önemli" diye konuştu.

"Tüketimi artırmalıyız"

Kuru meyve üreticilerine ve ihracatçılarına da tavsiyelerde bulunan Dr. Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuru meyve tanıtımlarımızı duygularımızı da katarak anlatıp tanıtmak, tüketimi artırmalıyız. İnsanlar insan sağlığına uygun, ilaç kalıntısız, temiz ürünler yemek istiyorlar ve etiketlerine bakıyorlar. Sosyal medya ile insanları tüketim toplumu haline getirmeliyiz. Üretim yaparken, yaşadığımız dünyayı da temiz tutmamız gerektiğini unutmamalıyız."

"Sektöre büyük güç verdi"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği en üst istişare organı olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nde Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanı düzeyinde temsil edilmesinin sektöre büyük güç verdiğini kaydetti. Türkiye'nin kuru meyve üretim ve ihracatındaki dünya liderliğini fiyat politikalarının belirlenmesinde de göstermesi için çaba gösterdiklerini anlatan Celep, “Türkiye'ye yıllık ortalama 1 milyar dolar döviz kazandıran çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden daha fazla döviz kazanmamız için alivre satışların önüne geçmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin ve TMO'nun oyun kuruculuğu ile bu sorunun üstesinden geleceğiz. 2017-18 sezonunda TMO 5 bin ton kuru üzüm alarak Türk üzüm üreticisinin ürününün 4 liradan 6-7 TL bandına taşınmasını sağladı, ülkemiz 100 milyon dolar daha fazla döviz elde etti. Bizim görevimiz ithalatçıların daha ucuza Türk üzümünü almasına aracılık etmek yerine Türk üreticisinin ürününün katma değerli ihracatına aracılık etmek” dedi.

Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan kuru incir ile ilgili sunum yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi Usta Gıda firması temsilcisi Miray Usta Olutbay da kuru kayısı ile ilgili bir konuşma yaptı. Dünyada faaliyet gösteren birliklerin temsilcilerinin bir araya geldiği Inter Global Board Meeting toplantısında da EİB'den Ece Tırkaz, EİB'nin çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kuru ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği INC Kongresi'ne Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ve 120 sektör temsilcisi katıldı.

İlk pazarlama faaliyeti ABD'de

Öte yandan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen Turkish Dried Fruits isimli URGE Projesi katılımcısı 8 firma, ilk pazarlama faaliyetini INC Kongresi kapsamında ABD'de gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinin Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğinde hayata geçirdiği “Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının ve Güvenirliğinin Arttırılması Projesi” de INC Kongresi'nde açılan stant ile tanıtıldı. Türk kuru meyvelerinin daha katma değerli şekilde değerlendirilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TMO yetkilileri ile Ege İhracatçı Birlikleri'nde sektör paydaşlarının bir araya gelmesi konusunda da mutabakata varıldı.