Türkiye Muhtarlar Buluşması İzmir'de başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması” başladı. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 2 bin muhtar yerel siyaset yapma sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir araya geldi. Demokrasinin yerel yönetimlerle güçlenmesine hedefine katkı koyacak zirve sonrası bir de eylem planı hazırlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi demokrasi zincirinin ilk halkası muhtarları İzmir'de buluşturdu. Türkiye'nin 81 ilinden muhtarın bir araya geldiği buluşmanın açılışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç'ın konuşmasıyla başladı. Kılıç, “Bugün yapılan çalışma bir sonuç değil bir başlangıç. Bugün birlikte köklü bir kurumun demokratik anayasal ilkeler doğrultusunda kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, özlük haklarının, yetkililerin, görevlilerin ve diğer tüm hakların tanımlanmasının ilk adımını atıyoruz” dedi.

"Sizin çizdiğiniz yol haritasıyla halka hizmet edeceğiz"

Demokrasinin başarısız olma riskinin bulunduğu tüm zamanlarda halkın doğrudan iletişimi muhtarlarla kurduğunun altını çizen Ali Kılıç, “Muhtarlarımız her zaman halkın gözü kulağı olduğu gibi belediyelerimizin de kılavuzu olarak görülmektedir. Her bir muhtar mahallesini en iyi bilen sorunların çözümünde en çok fikri olan kişilerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerden ilham alarak sizin çizdiğiniz yol haritasıyla hep birlikte halka hizmet edeceğiz” diye konuştu.

"Burada sorunları çözüme kavuşturacak adımlar atılacak"

Buluşmada konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Hatip Şeran ise “Muhtarların ve Türkiye'nin böyle bir buluşmaya ihtiyacı vardı. Muhtarlarımız halen 1924 yılından kalan anayasayla görevini yapmaya devam ediyor. O zamanın şartlarıyla 2021 yılının şartları bir olabilir mi? Bu yüzden bu buluşmada değerli akademisyenlerle aynı masa etrafında bu konuları tartışıp yerel yönetimlerin en küçük bilgi ağı olan muhtarların sorunlarını çözüme kavuşturacak adımlar atacağız” dedi.

81 ilden yaklaşık 2 bin muhtar katıldı

Fuar İzmir'de “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması”na İzmir'den bin 293 muhtar, Türkiye'nin farklı illerinden ise 400 muhtar katıldı.

Yuvarlak masa toplantıları düzenleniyor

Muhtarlar arasında işbirliğinin ve ortak anlayışın oluşturulması için açılış sonrasında akademisyenlerin de katılacağı yuvarlak masa toplantıları düzenleniyor. “Türkiye'nin İdari Yapısında Geçmişten Günümüze Muhtarlık”, “Muhtarlık ve Özlük Hakları”, “Akıllı Kentler ve Muhtarlık”, “Yerel Yönetimler, Mahalleler ve Muhtarlar”, “Muhtarlık Sistemi Nasıl Olmalıdır”, “Türkiye'deki Kadın Muhtar Sayısı ve Kadının Siyasette Katılımının Geliştirilmesi”, “Mahalle Muhtarlarının İşbirliği” ile “Apartman Görevlileriyle Bağ Kurmak” konu başlıklarının ele alınacağı toplantıların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'da muhtarlarla buluşacak.

Zirve çıktısı: Eylem Planı

Dev buluşma yerel yönetimlerin temel birimi mahalle muhtarlarına verilen değeri ortaya koymayı, yerel siyaset yapma sürecinde muhtarların karşılaştıkları sorunları öncelikler temelinde belirlemeyi ve çözüm yolları bulmak için eylem planı hazırlamayı amaçlıyor.