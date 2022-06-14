Türkiye şampiyonlarına Menemen'de coşkulu karşılama

Mardin'deki Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Final maçında şampiyonluğa uzanan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları ilçede coşkuyla karşılandı. Sporcu ve hocaları ağırlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen'e şampiyonluk kupasıyla dönerek hepimize özel bir gurur yaşattınız. Hocalarınızı ve sizleri yürekten tebrik ediyorum. Yollarınızı açmak için Menemen Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları turnuvalarında Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları, Beden Eğitimi Öğretmeni Haldun Oruç liderliğinde ve Antrenör Eren Kahriman gözetiminde her mücadeleye ayrı bir konsantrasyonla çıktıkları Futsal Yıldız Erkekler müsabakalarında rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Şampiyonu olan ve altın madalyayı boyunlarına takan sporcular dün öğle saatlerinde Menemen'e döndü. Şampiyon sporcular Emiralem girişinde, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Özer, Menemen Gençlik İlçe Spor Müdürü Mehmet Yüzücü, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Bahadır İnanlı ve veliler tarafından karşılandı. Kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelerek coşkulu bir kutlama yapan sporcuları Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz tebrik etti. Alkışlar eşliğinde alandan ayrılan sporcular, kupayı Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a getirdi.

“Bize özel bir gurur yaşattınız”

Öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Aydın Pehlivan, “Sevgili gençler, Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası'nda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum. Tek bir yenilgi almadan aşama aşama şampiyonluğa koşmak, neticesini de şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak çok önemli bir başarı. Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Bizlere çok özel bir gurur yaşattınız. Kazandığınız kupa okulumuzda nesillerden nesillere aktarılacak. Yolunuzu açmak için Menemen Belediyesi olarak biz her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınız daim olsun. İyi ki varsınız” dedi.

“Bu gurur hepimizin”

Menemen Şehit Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Alper Özcan da, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için Aydın Pehlivan'a teşekkür etti. Özcan, “Öğrencilerimiz henüz evlerine gitmediler. Menemen'e gelir gelmez sizi görüp hem teşekkür etmek hem de kupamızı getirmek istedik. Bize her zaman destek verdiniz. Hem kendiniz hem de belediye aileniz. Sporcularımız ve bizim motivasyonumuz bize inanan sizler oldunuz. Bu gurur hepimizin. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye finallerinin yapıldığı Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Stadı'ndaki turnuvanın sonucunda altın madalyayı boyunlarına takıp kupayı aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını anlatan öğrenciler ise, bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdürecekleri sözünü verdi.