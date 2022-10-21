İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 72 - TOFAŞ: 83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ’a 72-83 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ'a 72-83 mağlup oldu.



Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz


Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 16, Skyler Flatten 1, Erick McCollum 24, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı 2, Duşan Cantekin, Ergi Tırpancı, Angel Delgado 6, Vitto Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 5


Başantrenör: Ufuk Sarıca


TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 3, Berk Uğurlu 2, Batın Tuna, Bora Satır, Tyler Ennis 18, Suleiman Braimoh 16, Boubacar Toure 1, Rob Grayx 32, Arturas Milaknis 8, Mustafa Kurtuldum


Başantrenör: Dimitris Priftis


1. Periyot: 13-21 (TOFAŞ lehine)


Devre: 28-41 (TOFAŞ lehine)


3. Periyot: 49-62 (TOFAŞ lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.