Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 72 - TOFAŞ: 83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ’a 72-83 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ'a 72-83 mağlup oldu.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 16, Skyler Flatten 1, Erick McCollum 24, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı 2, Duşan Cantekin, Ergi Tırpancı, Angel Delgado 6, Vitto Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 5
Başantrenör: Ufuk Sarıca
TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 3, Berk Uğurlu 2, Batın Tuna, Bora Satır, Tyler Ennis 18, Suleiman Braimoh 16, Boubacar Toure 1, Rob Grayx 32, Arturas Milaknis 8, Mustafa Kurtuldum
Başantrenör: Dimitris Priftis
1. Periyot: 13-21 (TOFAŞ lehine)
Devre: 28-41 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 49-62 (TOFAŞ lehine)