Türkiye sofralık zeytin ihracatında rekor kırdı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, ihracatın geçen yıla göre yüzde 7 azalmasına karşın dolar bazında yüzde 3'lük artış yakalandığını söyledi. Türkiye'den zeytin ihraç eden ülkeler arasında Almanya 42,5 milyon dolarla zirvede yer alırken, Irak ikinci, Romanya ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 65 bin 802 ton siyah zeytin ihracatı karşılığı 112 milyon 385 bin dolarlık döviz elde ederken, yeşil zeytin ihracatı 18 bin 614 ton karşılığı 33 milyon 405 bin dolar oldu. 2019-20 sezonuna hammadde fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tedirgin girdiklerini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, pandemi sürecinde insanların evde kaldığı süreçte evde kahvaltı alışkanlığını geri kazandıklarını, bunun da sofralık zeytin ve zeytinyağına talebi arttırdığını kaydetti.

Türk ihracatçısı küçük ambalajlarda zeytin ihracatına yoğunlaştı

Türk zeytin ihracatçılarının küçük ambalajlarda sofralık zeytin ihracatına yöneldiğini, bu nedenle daha katma değerli ihracatın zeminini hazırladığını dile getiren Er, “Bu sezon, 2018-19 sezonuna göre miktar bazında ihracatımız yüzde 7 az olmasına karşın, dolar bazında yüzde 3 ihracat artışı yakaladık. Zeytinde bulunan bitkisel skualen maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilim insanlarının çalışmalarında ortaya konuluyor. Önümüzdeki süreçte sofralık zeytine olan talepte artış bekliyoruz. 2020-21 sezonunda da katma değerli ürünlere ağırlık vererek sofralık zeytin ihracatında 200 milyon doları hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Zeytinyağı ihracat sezonu Ekim sonunda tamamlanıyor

Türkiye'nin 2019/20 sezonu sofralık zeytin ihracatı Eylül sonunda tamamlanırken, zeytinyağı ihracatının Ekim sonunda biteceğinin altını çizen EZZİB Başkanı Er, sözlerini şöyle tamamladı:

“2019/20 sezonunun 11 aylık döneminde 110 milyon dolar zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdik. 2019/20 sezonunda sofralık zeytin ihracatımızın zeytinyağı ihracatımızı geçeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin 2002 sonrasında diktiği ağaçlarla 177 milyona ulaşan ağaç varlığı zeytin ve zeytinyağı rekoltemizi önümüzdeki yıllarda arttıracak ve ihracatta 1,5 milyar dolar hedefine orta vadede ulaşacağız.”

Türk zeytinini en çok Almanya, Irak ve Romanya tercih etti

123 ülke insanı Türk zeytinini tercih ederken, Almanya 42,5 milyon dolarlık Türk zeytin talebiyle zirvede yer aldı. Türk ihracatçılarının geleneksel ihraç pazarlarından Irak'a yapılan sofralık zeytin ihracatı ise 25,6 milyon dolar oldu. Romanya, 18,3 milyon dolarlık Türk zeytin ithalatıyla listeye üçüncü sıradan girdi. Türkiye'nin zeytin ihracatı geçtiğimiz sezon 141,5 milyon dolar olmuştu. 2018-19 sezonundaki 91 bin 222 tonluk sofralık zeytin ihracatı miktar bazındaki ihracat rekoru konumunu korumaya devam ederken, Türkiye'nin 2019/20 sezonundaki 84 bin 417 tonluk sofralık zeytin ihracatı 145,7 milyon dolarlık döviz getirisiyle yeni ihracat rekoru olarak tarihteki yerini aldı.