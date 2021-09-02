"Türkiye üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürüyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Türkiye ekonomisi üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürüyor” dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesine ilişkin açıklama yaptı. Saygılı, “Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetlerin detaylarına baktığımızda neredeyse tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu görüyoruz. En büyük katkılar yüzde 45,8 büyüme ile hizmetler ve yüzde 40,5 büyüme ile sanayi sektöründe görülüyor. Mal ve hizmet ihracatımız yüzde 59,9 artış sağladı. Tüm sektörlerimize yayılan bir büyümeyi görmek oldukça sevindirici ve gelecek için bizlere umut veren bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye ekonomisi, üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürmeye devam ediyor” diye konuştu.

"Daha çok çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüme gerçekleştirerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer almayı başardığını hatırlatan Saygılı, şöyle konuştu:

"Covid-19 etkisiyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışan ekonomimizde toparlanmanın devam ettiğini ve 1999'dan bu yana elde edilen en yüksek büyüme rakamına ulaştığımızı görüyoruz. Ülkemizin üretim ve ihracata dayalı büyüme stratejinin büyümemizin arkasında yatan en büyük etken olduğu açıktır. Devletimizin ihracatta ortaya koyduğu vizyonla ilave destekler ve projelerle, öncü alanlarda atacağı adımlarla bu katkıyı daha da artıracağına inancım tamdır. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam eden Türkiye'nin önü açık, geleceği parlaktır. Biz de MÜSİAD İzmir nezdinde iş dünyası olarak şehrimize ve ülkemize aynı gayretle yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”