Türkiye ve Avrupa'nın ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi' İzmir'de

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa'da ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezini İzmir'de kuracak. 6 yıl önce İzmir Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan, “Biz ‘olduktan sonra ağlamayalım' diyoruz. ‘Adliye koridorlarında çocuklar olmasın' diyoruz. Büyük bir gönüllü insan ile ordusu halkın ayağına gideceğiz” dedi.

İzmir Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, UCİM olarak Türkiye ve Avrupa'da ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de kuracaklarını söyledi. Merkezin İzmir'in ardından İstanbul'da ve daha sonra çeşitli şehirlerde açılacağını kaydeden dernek başkanı Özkan, başta çocuklar ve ebeveynler olmak üzere çeşitli meslek gruplarına sahada eğitimler vereceklerini, ihmal ve istismar üzerine kamu spotları, videolar, kitapçıklar hazırlayacaklarını, internet üzerinden ve sahada bizzat kişilere ulaşacaklarını ifade etti.

“Ciddi bir insan gücü ve bilim ordusu kurduk”

Türkiye ve Avrupa'da istismar ve ihmali önleme merkezlerinin olmadığını belirten Saadet Öğretmen, “Sadece Amerika'da örneği var. İzmir'deki merkezimizde, özellikle ebeveynler, çocuklar, muhtarlar, avukatlar, doktorlar, sağlık çalışanları ve öğretmenlere eğitimler vererek büyük bir kapasite ile çalışacağız. Sadece İzmir'de 4 bin üyemiz var ve üyelerimize eğitimlerimizi verdik. Psikologlar ve uzman arkadaşlarımızla çalışmalara başlayacağız. Çok büyük bir avukat üye kitlemiz var. Eğitimden geçirip çocuklarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. İhmal ve istismarın bütün türleri ile ilgili eğitimler verilecek. Biz ‘olduktan sonra ağlamayalım' diyoruz. ‘Adliye koridorlarında çocuklar olmasın' diyoruz. Bu önleme merkezi ile çok geniş bir çalışma alanı sağlayacağız. Bu bizim elimizde verilerin oluşmasını ve bu veriler sonucunda yol ve yöntemlerimizi belirlememizi sağlayacak. Biz önleme merkezinden önce UCİM olarak da zaten çok çalışma yaptık. Türkiye genelinde bin 600'e yakın etkinlik düzenledik. Bunları da bir fon almadan yaptık. Çok ciddi bir insan gücü ve bilim ordusu kurduk. Bu bilim ordusu da bizi bugün buralara getirdi” diye konuştu.

“Birçok kişi Alo 183'ü bilmiyor”

Türkiye genelinde UCİM olarak 33 bin kişi olduklarını, sadece İzmir'de 4 bin üyelerinin bulunduğunu kaydeden Saadet Özkan, UCİM İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi haberi sonrası üç gün içerisinde 180 uzmanın gönüllü olarak müracaat ettiğini belirtti. Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlaması hakkında konuşan Saadet Öğretmen, şunları söyledi:

"Ben bu durumu gördüğümde aslında bu zeminde ne kadar bilgi eksikliği yaşadığımızı gördüm. Çocuğun defalarca dinlendiğini, davaların hızlı bitmediğini gördüm. Bu çocuklar, rehber öğretmenliğinde, jandarmada, birçok yerde dinlenerek ikinci travmalara maruz kaldı. Bunu bizzat yaşadık. Bu çocukların yaşadığı çileyi gördüm. Farklı ülkelerden bana ulaşanlar olduğunda, bu konuya gönül vermiş akademilerin, üniversitelerin de etkisiyle adalet sisteminin nasıl çocuğa daha uygun hale gelebileceğini de görmüş biriyim. Önleme merkezi, öğretmenlerin bu tür bir durumda bu durumu nereye bildirmeleri gerektiği ile ilgili eğitimleri de kapsayacak. Ayrıca ebeveynler ve çocuklar eğitim alacak. Çocuklara ‘biri sana kötü dokunursa söyle' diyoruz ama çocuk kötü dokunmanın ne olduğunu, nasıl izah edileceğini bilmiyor. Bu eğitimleri verdiğimizde, çocuk böyle bir durumda yardım çağrısını ya da böyle bir durumda nasıl karşı koyması gerektiğini, bunu nelere ihbar etmesi gerektiğini bilecek. Ülkemizde hala birçok kişi Alo 183'ü bilmiyor. Bizim çocuğu koruyan bir bakanlığımız var. Biz bunları anlatacağız.”

“Seferber edeceğiz”

İhmal ve istismar konusunun çok geniş kapsamlı olduğunu kaydeden Saadet Öğretmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun içinde hukuk, tıp, sosyal hizmet, psikoloji var. Biz bu alanların hepsini seferber edeceğiz. Büyük bir gönüllü insan ordusu ile eğitimler, broşürler, kitapçıklar ile toplumu bilinçlendireceğiz. Videolar, kamu spotları, sunumlar hazırlıyoruz. Biz interneti, sosyal medyayı, hızlı erişimi sağlayan genç bir yapıyız. Bu genç kitleye nasıl sesleneceğimizi de çok iyi biliyoruz. Türkiye hukuk koordinatörümüz, merkezimizden bir tuşla bütün avukatlarımıza ulaşabilecek. Şubatta İzmir'de başlıyoruz. Ardından İstanbul ve çeşitli şehirlerde merkezlerimizi açacağız.”

“Topyekun bir çalışma olacak”

İnsanlara öncelikle cesaret vereceklerini ifade eden Özkan, “Biz bu durumu yaşayan kişilere zaten destek veriyoruz. Önleme merkezi davalarda da olacak. Onlara destek devam edecek. Bunun dışında bu durumla karşılaşan ailelere de destek vereceğiz. ‘İstismara uğrayan çocuk ileride istismarcı olur' deniyor. Hayır öyle değil. Biz bu çocuklara umut aşılamalıyız. Bu kıymetli çocuklarımız doktor, avukat oluyorlar. Onların ilham veren hikayelerini topluma anlatmalı, böyle bir durumla karşılaştıklarında aslında her şeyin bitmiş olmadığını göstermek zorundayız. Topyekun bir çalışma olacak. İhmal ve istismarı önleme çalışmalarının yanı sıra ihmal ve istismara maruz kalanlara ve onların ailelerine de destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Akademide öğrenilenleri halka çıkarak anlatacağız”

Cinsel istismar ve istismarın yüzde 80'inin yakınlardan geldiğini dile getiren Özkan, “Bazen öğretmen, bazen öz baba, bazen dede, amca ve dayıdan gelebiliyor. Burada bunu da anlatacağız. Böyle bir durumda çocuğun nasıl sessizleştiğini anlatacağız. Çocukları gözlemlemeyi öğreteceğiz. Biz bunu ortaya çıkardıkça çok çocuğu kurtaracağız. İnsanlar çocukları nasıl sevmeleri gerektiğini de öğrenecekler. Akademide öğrenilenleri halka çıkarak anlatacağız. Çünkü biz halka çıktığımız zaman bu durumun önüne geçeriz. Durmadan çalışmalıyız. Çaresizsek çare biziz. Çare bizim bunu doğru anlatmamızda. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır. ‘Biz çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak' diyoruz. Dünün çocukları olan gençlerle, bugünün çocuklarını kurtaracağız. Biz halkın ayaklarına gideceğiz. Direkt sahada yanlarında olacağız. Bize ve devlet makamlarına nasıl ulaşacaklarını öğreteceğiz” diye konuştu.