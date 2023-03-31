Türkiye ve Kolombiya, aralarındaki ticareti 5 milyar dolara çıkarmak için buluştu

Türkiye ile Kolombiya arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması hedeflenirken, Ticaret Bakanlığının uzak ülkeler stratejisi çerçevesinde, Türk ihracatçıları 25 firmadan oluşan bir heyetle 27-30 Mart 2023 tarihlerinde Kolombiya'ya çıkarma gerçekleştirdi. 2023 yılına baş döndürücü bir dış ticaret pazarlama etkinlikleriyle başlayan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda; Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti artırmak için bir anahtar olarak gördüğü Kolombiya Ticaret Heyeti'yle yılın ilk çeyreğine noktayı koydu.

“STA 5 milyar dolar yolculuğunu hızlandıracak”

Türkiye-Kolombiya arasında ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkması için Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Büyükelçi Sun, “Türkiye'den farklı sektörlerde dünya standartlarında üretim ve ihracat yapan 25 firmamızın Kolombiya'ya gelmesi Türkiye ve Kolombiya arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma arzumuzun en önemli göstergesi. Hedeflerimize ulaşmamız için en kısa zamanda Serbest Ticaret Anlaşması yapılması için Kolombiya tarafından bir adım beklediğimizi bu vesileyle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

“Mevcudu korumak için ticaret heyetlerine ağırlık verdik”

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olması bakımından çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Eskinazi, “2023 yılı finansmana erişim zorluğu, düşük kur-düşük faiz politikası, yüksek enflasyon sorunları nedeniyle ihracatta rekabette zorlandığımız bir yıl olarak da tarihteki yerini alacak. 2023 yılı için hedefimizi 'mevcudu korumak' olarak belirledik. Bütün bu olumsuzlarla boğuşurken, Türkiye'nin ihracatının yüzde 9'unu yapan 11 ilimizde Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. Depremden büyük yaralar aldığımızı da göz önünde bulundurduğumuzda 'mevcudu korumak' için daha agresif bir pazarlama yapmak durumundayız. Bu çerçevede Kolombiya'da başarılı bir organizasyona imza attık. Kolombiyalı iş insanlarına ve yetkililerine Kahramanmaraş depremlerindeki destekleri nedeniyle de teşekkürlerimizi ilettik” şeklinde konuştu.

“İki ülke arasında ticareti canlandıracağız”

Kolombiya ve Türkiye'nin farklı alanlarda uzmanlıkları olduğunun altını çizen Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı Yetkilisi German Prieto, “Türk iş insanları tarım, bilim ve teknoloji, turizm, spor gibi birçok alanda ‘bilgi alışverişi'ni gerçekleştirmek amacıyla ülkemize geldiler ve başarılı sonuçlar elde ettiler. Böylece, ikili ilişkileri teşvik etmek ve güçlendirmek için kullanılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçmesi için de gelişmeler kaydedilmiştir. Kolombiya, Türkiye ile ticaret politikasını, küresel değer zincirlerine entegrasyon, çeşitlendirilmiş ve standartlaştırılmış agro-endüstriyel ihracat teklifleri, enerji geçişi, sürdürülebilirlik ve turizm kapasitelerinin inşası için iş birliği ve yatırım gündemi üzerine yoğunlaştırmak istiyor. Yol projeleri için en iyi uygulamaların uygulanması, projelerin güçlendirilmesi için bilgi transferi, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalar ve Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı sürdürülebilir projelerin analizi gibi konularda etkileşimimiz olacak” dedi.

“Türk heyeti olarak, Kolombiyalı İş İnsanları Derneği Fenalco'yu da ziyaret ettik”

Kolombiya Ticaret Heyeti'ni Ticaret Bakanlığının Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Ege İhracatçı Birlikleri olarak organize ettikleri bilgisini paylaşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Kolombiya Ticaret Heyeti çerçevesinde Türk heyetinin yaptığı faaliyetleri şu şekilde özetledi:

"27 Mart Salı günü Kolombiya pazarı ile ilgili yapılan bilgilendirme seminerleri Türkiye'nin Bogota Ticaret Müşaviri Muhammet Hartavi, Kolombiya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Soraya Caro ve Procolombia kurumunun uzmanlarının katılımıyla yapıldı. Türk heyeti olarak bilgilendirme semineri sonrasında pazar araştırması için süpermarket ziyaretleri gerçekleştirdik."

Kolombiya Ticaret Heyeti'nde; Bogota ve Ekvador Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Selim Ecirli ve Bogota Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler ve İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Monica Conde Barragan'ın da yerini aldığını anlatan Sertbaş, “Türkiye'den giden 25 firma, 62 Kolombiyalı firmayla 220 ikili görüşmeye imza atarken, ikili görüşmelere Alkosto, Olimpica gibi büyük market zincirlerinin temsilcilerinin yanı sıra farklı sektörlerden birçok alıcı katılım sağladı. Türk heyeti olarak, Kolombiyalı İş İnsanları Derneği Fenalco'yu da ziyaret ettik. Fenalco İkinci Başkanı Eduardo Visbal ile Türkiye ve Kolombiya arasında dış ticaretin bir dengeye gelmesi ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmine kavuşma konusunda görüş birliğine vardık” diyerek sözlerini noktaladı.