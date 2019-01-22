Türkiye'de bir ilk: Uluslararası tarım bakanları zirvesi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk dört büyük tarım fuarı arasında olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl Türkiye'de bir ilke sahne olması beklenirken, 7 Şubat Perşembe günü yapılacak açılış töreninin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında 2. Çok Uluslu Tarım İş Forumu düzenlenecek. Forum kapsamında ise "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu "Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi" gerçekleştirilecek.

İzmir, 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuar, bu yıl Türkiye'de bir ilke sahne olması bekleniyor. Fuarın açılış töreninin 7 Şubat Perşembe günü gerçekleştirileceği ifade edilirken, törenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında 2. Çok Uluslu Tarım İş Forumu düzenlenecek. Bu toplantının ardından ise "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu "Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi" gerçekleştirilecek. Zirveye Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, Bulgaristan, Kosova, Katar ve daha birçok ülkeden tarım bakanları ve bakanlık üst düzey yöneticilerinden katılım bekleniyor.

20 ülkeden bakan ve üst düzey yetkililer buluşacak

10 Şubat tarihine kadar devam edecek fuarda, tarım ve hayvancılık sektörü için bu zirvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan, "Geçtiğimiz yıl 11 ülke tarım bakanıyla fuarımızda Çok Uluslu Tarım İş Forumu'nun ilkini gerçekleştirdik; bu yıl ise yine bir ilke imza atacağız. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan bu zirve kapsamında 20 ülke tarım bakanı ve bakanlık üst düzey yetkilileri Agroexpo'da bir araya gelerek 'Dünya'da Tarımın Geleceğini' konuşacak. Bu Agroexpo için büyük bir başarı" dedi.

"İkili görüşmeler ile 600 milyon dolarlık iş hacmi oluşturulmasını hedefliyoruz"

Irmak Tan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Geçen yıl 60 ülkeden alım heyetleri katılımı ile 332 bin ziyaretçiyi ağırlayan Agroexpo'yu, 500 milyon doların üzerinde bir iş hacmi oluşturularak Türkiye'nin en önemli uluslararası tarım sektörü buluşma noktası haline getirdik. Bu yıl fuarımıza 70 ülkeden katılımcı ve ziyaretçi gelecek. Yerli ve yabancı binlerce iş insanı arasında yapılacak olan ikili görüşmeler ile 600 milyon dolarlık iş hacmi oluşturulmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız önderliğinde ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonunda alım heyeti programı ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu fuar sadece bölge ekonomisi için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir fuar."

Ticaret Bakanlığının Türkiye'de destek verdiği uluslararası nitelikteki sayılı fuarlar arasında olan Agroexpo'da, kapasite raporu olan üretici firma katılımcılarının, bakanlıktan stant katılım desteği de alabileceği ifade edildi.