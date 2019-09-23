Türkiye'de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSC) iş birliğinde, EÜ kampüsünde nadir görülen bir hastalık olan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (nedeni bilinmeyen akciğer sertleşmesi-İPF) hastalığına yönelik farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin topluma yönelik önemli projelere imza attığını hatırlatarak, “Ege Üniversitesi olarak Nesrin hocamızla gurur duyuyoruz. Hocamız, kendisini hastalarına ve işine adamış idealist bir hekim. Ülke olarak, her alanda böyle insanlara ihtiyacımız var. Bu tür faaliyetlerin artması, farkındalık çalışmalarının yapılmasına önem veriyoruz. Ege Üniversitesi olarak, bu etkinliklere katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hastalarımızın üniversitemizde şifa bulması için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"20 bin hasta var"

Türkiye'deki Avrupa standartlarına uygun interstisyel akciğer hastalığı üniteleri arasında Ege Üniversitesinin önde geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç, Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişinin İPF hastası olduğunu dündüğünü; ancak büyük bir çoğunluğunun hastalığının farkında olmadığını söyledi. İPF hastalığının farkındalığının artırılmasına yönelik ilk farkındalık etkinliğine EÜ'nün ev sahipliği yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Moğulkoç, "Birlikte yürüyüp birlikte koşacağız. Ülkemizde yaklaşık 20 bin kişinin İPF hastası olduğunu düşünüyoruz. Bu hastaların; ancak 3 bini doktorlara ulaşabilmiş durumda. Aslında hastalığının farkında olmayan çok sayıda kişi var. Bizim amacımız; bunu duyurmak ve doğru hastaların doğru merkezlere ulaşmasını sağlayarak, gecikme süreci olan 2-3 yıllık süreyi minimuma indirmek ve daha erken tedaviyi tanı olanaklarına, tedaviye gerekirse organ nakline ulaşmalarını sağlamak. O nedenle bu etkinlikler çok önemli. Bizler ayakta olduğumuz sürece her zaman hastalarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

2 binde 1 görülen bir hastalık

Kendisi de İPF hastası olan ve İPAH (nedeni bilinmeyen akciğer tansiyonu) nedeniyle akciğer nakliyle sağlığına kavuşan PAHSSC Derneği Başkanı Kamil Hamidullah, farkındalık çalışmalarını EÜ'nün desteğiyle yürüttüklerini dile getirdi. İPF'nin bilinen bir tedavisi olmadığını kaydeden Başkan Hamidullah, “Bu hastalık 2 bin kişide 1 görülen nadir hastalıklar grubunda yer alan ve tedavisi olmayan bir hastalıktır. Mevcut ilaç tedavileri ile hastalığın ilerlemesi durdurulmaya veya yavaşlatılmaya çalışılıyor. İlaç tedavisinin yetersiz kalması durumunda da organ nakli seçeneği gündeme geliyor. İPF disiplinlerarası bir yaklaşımla takip edilmesi gereken bir hastalık türü. Ülkemizde sayısı 10'u geçmeyen interstisyel akciğer hastalıkları merkezleri arasında en çok hasta isleyen ve Avrupa'da da bilinen Ege Üniversitesindeki merkezimizdir.

Amacımız, bu hastalığa yönelik farkındalığı hem toplumda, hem hastalarda hem de hasta yakınlarında arttırmak. Desteklerinden dolayı Ege Üniversitesine, Rektör Hocamıza ve Nesrin Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hasta ve hasta yakınlarını EÜ çatısı altında buluşturan etkinliğe katılanlar, EÜ lojmanlarının bulunduğu ormanlık alanda koşarak İPF hastalığına dikkat çekmeye çalıştı.

Etkinliğe ayrıca EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, hasta ve hasta yakınları katıldı.

