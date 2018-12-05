Türkiye'de HIV enfeksiyonu yüzde 450 arttı

Dr. Şükran Köse, “Ülkemizde HIV enfeksiyonu yüzde 450 artış gösterdi. Bunun en büyük nedenlerini ise bilgisizlik, bilinçsizlik ve konuşmamak oluşturuyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada HIV ile yaşayan birey sayısı 34 milyona ulaştı. Dünya genelinde HIV pozitiflerin sayısı azalırken, bu sayı Doğu Avrupa ve Orta Asya'da artış gösterdi. Türkiye ise Ukrayna, Moldovya ve Rusya ile birlikte hasta sayısı artan ülkeler arasında ve ilk sırada yer alıyor. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilen sağlık söyleşileri kapsamında belediyenin meclis salonunda “AIDS ve Korunma Yolları” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse katıldı. AIDS hastalığı ve ortaya çıkışı hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Köse, AIDS'in bulaşıcı bir virüs hastalığı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Köse, “Ülkemizde HIV enfeksiyonu yüzde 450 artış gösterdi. Bunun en büyük nedenlerini ise bilgisizlik, bilinçsizlik ve konuşmamak oluşturuyor” diye konuştu.

En fazla İç Anadolu'da görülüyor

Hastalığın vücudun mikroplara karşı koyma yeteneğini sağlayan bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Prof. Dr. Köse, "Dünyada HIV ile yaşayan birey sayısı 34 milyona ulaştı. HIV enfeksiyonunda yüzde 450 artış olan tek ülke Türkiye. Ülkemizde de en fazla İç Anadolu Bölgesinde görülüyor. Bunun en büyük nedenlerini ise bilgisizlik, bilinçsizlik ve konuşmamak oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki hastaların yüzde 75,7'si erkek, ortalama yaş ise 45,5" bilgisini verdi.

"Aynı havayı solumakla bulaşmaz"

HIV'in kan yoluyla, anneden bebeğe ve korunmasız yapılan cinsel ilişki yoluyla bulaştığını dile getiren Prof. Dr. Köse, "HIV günlük yaşamda aynı odada, büroda, sınıfta bulunmakla, aynı havayı solumakla bulaşmaz. Hastalıktan korunmanın en iyi yolu bilmektir. HIV/AIDS ile savaşta tek yol eğitim. HIV dış ortamda 20-30 dakika canlı kalabilmektedir. Çamaşır suyu ise en iyi dezenfektandır" dedi.