Türkiye'de ilk kez uygulanacak proje için imzalar atıldı

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, İzmir'de başta meslek liseleri olmak üzere tüm lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık sağlamayı ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip girişimcilerin yetişmesini hedefleyen ‘İnovatif Düşünme ve Girişimcilik' projesini hayata geçiriyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan projenin imza töreni, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un katılımıyla yapıldı.

Hayata geçirdiği dev projelerle Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine güç katan SOCAR Türkiye, gençleri yarınlara hazırlamak için yeni bir projeye başlıyor. Gençlerin hem inovatif düşünme becerilerini hem de girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla 'İnovatif Düşünme ve Girişimcilik' projesini duyuran SOCAR Türkiye, mesleki ve teknik orta öğretimin niteliğini de artırmayı hedefliyor. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen projeyle öğrenciler, atölye çalışmaları, eğitim ve yarışmalarla yenilikçi projeler geliştirirken iş dünyası ve genç girişimcilerin deneyimlerinden de faydalanabilecekler. İzmir'de iki, Aliağa'da ise tüm lise öğrencilerini kapsayan ve 2 yılda 10 okulda bin 600 öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un imzaladığı bir protokolle hayata geçti.

Proje 2 yıl sürecek

Tüm dünyada ekonomilerin büyümesi için çıkış yolu olarak görülen girişimcilik, üretim ve istihdama katkısından dolayı Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. İzmir'de Aliağa İlçe Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanı içindeki 8 lise ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanı içindeki iki lisede öğrenim gören tüm lise öğrencilerini kapsayan SOCAR Türkiye İnovatif Düşünme ve Girişimcilik projesinin, iki eğitim öğretim yılı sürmesi planlanıyor. Proje ile gençlerin sosyal beceri, inovatif düşünme, yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilme ve sunabilme potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, eğitimler, yarışmalar ve iş kampları sonucunda ortaya çıkan projeler arasından seçim yapılacak. Sonrasında hayata geçirilecek hızlandırıcı çalışmalarla, seçilmiş projeler için kamu ve özel kurumların hibe programlarından destek bulunması ve bu projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Seçilen üç fikir hayata geçirilecek

İmza töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Çağdaş medeniyet yolunda eğitimimizi kurgularken öğrencilerimizin girişimci bir vizyonla bilgi, beceri ve donanımlarını aktarabileceği ortamları ve bu ortamı onlara sunacak projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum. Bu günden yarını görmeye çalışıp yarının ihtiyaçlarını planlarken, öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandıracak bu çalışmalardan son derece verimli neticeler alacağımıza inanıyorum. Günümüzde eğitimi sadece okul binası ve sınıf ortamıyla sınırlamak mümkün değil. Yeni fikir ve buluşları eğitime kazandırmazsak, başardık diyemeyiz. Yapacağımız protokol ile 2 yıl süresince, Aliağa ve Bornova ilçelerimizden 10 okulda toplamda bin 600 öğrenci 'İnovatif Düşünce ve Girişimcilik' projesine dahil olacak. Öğrencilerimizin eğitim aldıkları atölyelerde teknolojiyi de kullanarak ürettikleri inovatif fikirler, üniversiteler tarafından kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Seçilen üç fikir SOCAR firması tarafından desteklenerek hayata geçirilecek. Öğrencilerimiz bu projeyle, fikir ve değer üretme, yeni bir ürün ortaya koymakta noktasında taptaze fikirleri hayata geçirme fırsatı bulacak” dedi.

“Yepyeni bir program”

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise İzmir ve özellikle Aliağa'nın kendileri için çok önemli olduklarını belirterek, “Petkim Türkiye'nin dev şirketlerindendir. Ege Bölgesinin bir numaralı ihracatçısı ve ikinci büyük şirketidir. STRA Rafineri'nin açılışını yaptık. STAR Rafineri önümüzdeki sene yılda 1,5 milyar dolar ile Türkiye'nin cari açığında azalmaya neden olacak. Yıllar içinde Aliağa ve İzmir'e her zaman destek vermeye çalıştık. Sosyal sorumluluk bilinci ile bu bölgelerde bir takım girişimler yapmak istedik. Destek olduğumuz birçok okul var Aliağa'da. Şu an da inşaatı devam eden Bayraklı'da bir okulumuz var. Şimdi de bu okullarımızın yanı sıra yepyeni bir eğitim programı ile çıkıyoruz. Bugün startını veriyoruz. Program, liselerde uygulanacak. 2 yılda bu proje kapsamında bin 600 lise öğrencisine 21. yüzyıl düşünme becerileri ile ilgili eğitim verilecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte tarafından projenin protokolü imzalandı.