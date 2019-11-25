"Türkiye'de Öğretmen Olmak" isimli panel çok sayıda kişiyi buluşturdu

İzmir'in Konak ilçesinde, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "Türkiye'de Öğretmen Olmak" isimli panel ilgi gördü.

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Türkiye'de Öğretmen Olmak" isim panel, eğitimci-yönetici Mustafa Özdemir tarafından yöneltildi. Açılışta, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da söz aldı. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Batur, panelden önce 92 yaşındaki ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer'i ziyaret ettiğini belirterek, "Her 24 Kasım'da onu ziyaret etmekten, elini öpmekten gurur duyuyorum. Kendisi de köy enstitüsü mezunudur. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, laik anlayışla üretken bir insan, toplum nasıl yetiştirilir bunu göstermiş çok güzel bir örnektir. Her şeyin temeli önemlidir. Bizim de temelimizi sağlam attı; ona minnettarım. Bizleri Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yetiştiren tüm öğretmenlerimize borcumuz büyük ve ödememiz de mümkün değil. Bizi yetiştiren, bizi bugün olduğumuz insanlar haline getiren öğretmenlerimize bir hayat borçluyuz" dedi.

Bir ülkenin topyekün kalkınması için anahtarın sadece eğitim olduğuna dikkat çeken Batur, her alanda eğitime önem veren ülkelerin hızla geliştiğine dikkat çekerek, "Önderimiz Atatürk, eğitimin memleketin en uzak köşelerine kadar yaygınlaşmasını istiyordu. Eğitimin bilime dayalı olması gerektiğini vurguluyor, öğretmenlere büyük değer veriyordu. Onlara seslenerek; ‘Sizin başarınız, Cumhuriyet'in başarısı olacaktır' diyordu. ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyordu. Evet bugün de öğretmenlerimizin başarısı cumhuriyetin başarısı olacak. Bugün aydınlık yarınlara dair umudumuzu hâlâ koruyabiliyorsak, daha güzel günlerin geleceğine inanıyorsak bu her şeyden önce; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin var olduğunu bildiğimiz içindir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, Atatürk'ün sözlerinden örnekler verdiği panel konuşmasında, "Atatürk henüz cumhuriyet ilan edilmeden, Büyük Taarruz henüz olmamışken, İzmir henüz düşmandan kurtulmamışken yaptığı konuşmalarda, ‘muallimler ve muallimeler' diyor, kadının adının olmadığı bir coğrafyada onların öğretmen olabileceğini, altını çizerek söylüyordu” dedi.

Öğretmeni, öğretirken öğrenen, heyecanını asla kaybetmeyen olarak tanımlayan Kaya, 'Yolumuz demokrasi devrimlerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin yoludur" diye konuştu.

Etkinlik panelin ardından gerçekleştirilen, "Bu İşte Bir Umut Var" isimli belgesel filmin gösterimi ile Yönetmen Jale İncekol ve köy enstitüsü mezunu olan oyuncu Yücel Güngör söyleşisiyle son buldu.