Türkiye'nin en genç milletvekili adayı İzmir'den

bölge 10. sıradan milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Nisa Alptekin, Türkiye'nin genç milletvekili adayı oldu. Alptekin, "Kız arkadaşlarım bana sürpriz yaparak aday adaylık harcımın parasını toplamış. Bu şekilde aday adayı oldum ve dün adaylığım açıklandı. Ben de onların yüzünü kara çıkarmayarak İnşallah milletvekili olacağım"

Genel seçimlere sayılı günler kala, partilerin milletvekili aday listeleri de belli oldu. Türkiye'nin en genç milletvekili adayı ise AK Parti İzmir listesinde yer aldı. 18 yaşındaki Nisa Alptekin, bölge 10. sıradan milletvekili adayı seçildi. İzmir Buca'da yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. sınıfta okuyan Alptekin, "Arkadaşlarıma sürekli aday adayı olmak istediğimi söylüyordum. Kız arkadaşlarım da bana sürpriz yaparak aday adaylık harcımın parasını toplamış. Bu şekilde aday adayı oldum ve dün adaylığım açıklandı. Ben de onların yüzünü kara çıkarmayarak inşallah milletvekili olacağım" diye konuştu.

Seçim çalışmalarını gençlerle yürütecek

Aday seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Alptekin, "Şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayıyım. Çevremden de çok olumlu tepkiler aldım. Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı listede yer aldığım için de çok mutluyum. 10. sırada olmak beni ayrıca motive ediyor. Seçim çalışmalarında daha çok gençlerle bir arada olacağım. Buradan tüm gençlere sesleniyorum; sandıklara gidin, oylarınızı laf yapanlardan değil iş ve icraat yapanlardan yana kullanın" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ı örnek alıyorum"

Babası Seyfettin Alptekin'in uzun yıllar siyasette görev aldığını, kendisinin de siyasetin içinde büyüdüğünü söyleyen genç vekil adayı, "Kendime inandığım için bu yola girdim. Cumhurbaşkanımıza, gençlerin önünü açıp böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum. Benim de siyasette örnek aldığım kişi tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye yüzyılında 18 yaşında bir gencin Meclis'te olması çok önemli. Ben de seçim sürecinde var gücümle çalışıp milletvekili olacağım" sözlerine yer verdi.