Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu öğrenci kongresi olan “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” bu yıl 22'inci kez gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evinde “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” temasıyla açılışı yapılan kongreye, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder ve Ege Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Ege Üniversitesi için tarihi bir rekor”

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresine milletvekili olarak görev yaptığım zamanlarda konuk olarak gelmiştim. Öğrencilerin böyle bir organizasyon yapması çok güzel. Biz de Rektörlük olarak her zaman destek olduk ve olacağız. Konu iktisat iken üniversitemiz ile ilgili birkaç şeyi paylaşmak isterim. 2018 yılında Ege Üniversitesi Türkiye'deki 206 üniversite içinde TÜBİTAK'a en fazla proje yollayan üniversite oldu. Bütçemiz 2017'de 25 milyon TL idi, 2018'de bütçe 48 milyon TL'ye çıktı. Bu Ege Üniversitesi için tarihi bir rekor. Ama durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dünyada olup bitenlerin iktisadi bir çerçevede irdelenmesi gerekiyor. Bunu öğrencilerin yapması ve böyle bir organizasyonda tartışması çok kıymetli bir durum. Ülkemiz ve insanlık adına da inanıyorum ki gelecek gençlerin elinde. Dünya sisteminde bütün mekanizma iktisat üzerine dönüyor. Ülkemizde ve dünyada olup biten güncel gelişmelerin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi anlamda yeni teknolojilerle irdelemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda böyle bir platform gençlerin bilgi alışverişi yapması açısından çok önemli. Organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Güncel gelişmeleri de takip etmek gerek”

Açılış filmi gösteriminin ardından konuşan Dekan Prof. Dr. Özlem Önder, “Uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz bu kongre uzun süre zarfında pek çok araştırmacıyı bir araya toplamış, öğrencilerimizi akademik alana yönlendirmiş ve motive etmiştir. İktisat karmaşık bir bilimdir. İyi bir iktisatçı olmak için tarih, psikoloji, sosyoloji gibi birçok farklı alanda bilgi sahibi olmak, bunun yanında dünya ekonomisindeki güncel gelişmeleri de takip etmek gerekir. Bu düşünceden yola çıkarak da bu yılki kongrenin ana teması ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler' olarak belirlendi. Hemen her şey gibi dünya ekonomisinin de hızlıca değiştiği bu ortamda bilgi üreten gençlerimizin çalışmalarını dinleyecek, hocalarımızın yorumlarını alacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Bu güzel organizasyonun bütün katılımcılar için keyifli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

“Arka planda büyük bir emek var”

İlk kongrenin 1998 yılında düzenlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya ise şöyle konuştu: “İktisat kongresinin bu yıl 22'incisi düzenleniyor. Bu kongrenin arka planında büyük bir emek var. Bu emeğin güzel anlara dönüşeceğini görmek bize büyük bir mutluluk veriyor. ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler' teması farklı alt başlıklardan oluşan 20 oturum ile dünya ve Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Dolayısıyla bu kapsamlı çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Kongrede, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Aydoğuş tarafından “Krizlerde Türkiye Ekonomisi” konulu açılış dersi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Osman Aydoğuş, sunumunda “Türkiye Ekonomisinde Krizler, Üç Krizde Ekonominin Gelişimi, Krizlerin Arka Planı, Kriz Nasıl Gelişecek? Göstergeler ve Senaryolar” gibi konulara değindi. Program, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya'nın Prof. Dr. Osman Aydoğuş'a plaket takdimiyle son buldu.