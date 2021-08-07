Türkiye'nin ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ülke genelinde bir mentörlük programı düzenleyen ilk ihracatçı birlikleri olmalarının gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Türkiye'de öncü olduğumuz bu çerçeve önemini hep koruyacak. Bir kriz bitse başka kriz çıkacak, bir trend geçse yenisi gelecek ancak sürdürülebilir başarının temeli hep aynı kalacak” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği) ve TurkishWIN iş birliğiyle düzenlenen ve başlatılan Export-Up Mentörlük Programının 6 ay süreceğini açıkladı.

Eskinazi, projeye şu ana kadar 50'yi aşkın faydalanıcının başvurduğunu belirterek, “Tüm faydalanıcı-mentör eşleşmeleri, beklentiler ve özgeçmişler dikkate alınarak Birliğimizce gerçekleşti. Mentörlerimiz, alanında uzman deneyimli yönetim kurulu başkanlarımızdan ve üyelerimizden oluşuyor. 6 aylık süre zarfında faydalanıcı-mentör görüşmeleri gerçekleşecek. Proje kapsamında dış pazar araştırması, e-ticaret, mikro ihracat, fuar ve devlet destekleri gibi başlıklarda ayda en az bir kez eğitimler düzenlenecek. Başarı hikayeleri, deneyim paylaşımı etkinlikleri ve paydaş kuruluşlar arasında yer alan DHL firması tarafından da eğitimler de organize edilecek” dedi.

“Sürdürülebilir başarının temeli hep aynı kalacak"

İnovasyonun bir defaya mahsus bir faaliyet değil, aksine süreklilik gerektiren bir anlayış olduğunu söyleyen Eskinazi, mentörlük programının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini sözlerine ekledi. Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geleceğin dünyasının bugünden şekillendiği bir dönemde bizim önceliğimiz; bu hızlı değişime ve dönüşüme en uygun şekilde ayak uydurmak için güçlü ekipler kurmak, gençlerin ve kadınların gelişimine, kariyer yolculuklarına destek olmak, ihracat potansiyellerini ortaya çıkarmak ve ihracatı tabana yayarak bölgemizde sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak. Ege İhracatçı Birlikleri olarak ülke genelinde bir mentörlük programı kurgulayan ilk İhracatçı Birlikleri olmanın, tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer oluşturacağı bir ortam oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Ve Türkiye'de öncü olduğumuz bu çerçeve önemini hep koruyacak. Bir kriz bitse başka kriz çıkacak, bir trend geçse yenisi gelecek ancak sürdürülebilir başarının temeli hep aynı kalacak. Çünkü geleceğin ihracatçıları deneyimin gücüne inanıyor."

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak da, "Bilginin zekatı paylaşmaktır. Girişimci kadınlar ve gençlerle deneyim paylaşmak için Ege İhracatçı Birlikleri ve EMCC Türkiye ile çıktığımız bu yolculukta mükemmel bir program hayata geçti. Bu özel çalışmanın paydaşı olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.