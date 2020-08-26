Türkiye'nin ilk bayrak müzesi açılıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından açılacak olan Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesinin hazırlıklarında sona gelindi. İzmir'in kurtuluş tarihi 9 Eylül'de kurumsal açılışı yapılacak olan müzenin istikbal ve istiklal ateşinin simgesi Türk bayrağından ilham alarak planlandığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Ailesi olarak, geçmiş ile gelecek arasındaki bağlarımızı güçlendirecek yeni bir eseri daha hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin Buca'da açacağı Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesi özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi için çalışmalar hızla devam ediyor. DEÜ'ye ait Eylül Köşkü sergilemeye uygun olarak yeniden dekore edilirken, çevre düzenlemesi de müzeye özel şekilde yeniden yapılıyor. 9 Eylül tarihinde kurumsal açılışı gerçekleştirilecek müzede, Türk bayrağının tarihçesini anlatan önemli eserlerin yanı sıra Türk devletlerinin bayrakları da sergilenecek. Koleksiyoncu Haluk Perk'in seçkilerinden oluşan bayrak koleksiyonu ile katalogda yer alan bayraklar, belgeler, efemeralar, alemler ve benzeri nadide parçalar da burada ziyaretçilerle buluşacak. Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi dijital ortamda da ziyaret edilebilecek. Yeni koleksiyonlar ile sürekli zenginleştirilecek ‘Çocuk Dostu' müzede yıl boyunca çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Müze, aynı zamanda Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümünde öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren öğrenciler için bir uygulama alanı ve laboratuvar işlevi görecek.

“Sorumluluğumuz”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bilim dünyamızın saygın markalarından biri olan; yetiştirdiği mensupları ile milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Ailesi olarak, geçmiş ile gelecek arasındaki bağlarımızı güçlendirecek yeni bir eseri daha hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Birliğimizin sembolü olan; istikbal ve istiklal ateşimizin yegâne simgesi al bayrağımızdan ilham alarak açtığımız ‘Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi' ile ülkemiz adına üzerimize düşen sorumluluklardan birisini daha yerine getirmenin heyecanını taşıyoruz” diye konuştu.

"Vatan sevgisi"

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ziyarete açılacağını belirten Rektör Hotar, “Müzemiz sayesinde çocuk ve gençlerimizin vatan sevgilerinin pekişmesini, bizi biz yapan duyguların ne kadar derin olduğunun keşfedilmesini arzuluyoruz. Elbette tarihsel süreç içinde aziz milletimizin bekasını ve kudretini gösteren Türk devletlerinin bayraklarına da yer verdiğimiz müzemizde, başka medeniyetlerin simge ve sembollerini de sergilemeye özen gösteriyoruz. Bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen mensuplarımıza ve seçkileriyle kurumumuza destek olan Haluk Perk'e içtenlikle teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.