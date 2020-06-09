Türkiye'nin ilk dijital fuarında büyük başarı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı'nı 59 farklı ülkeden insan ziyaret etti. Fuarın profesyonel ziyaretçi sayısı gün içinde maksimum 326'ya ulaştı, 5 bin 800'e yakın karşılıklı etkileşim oldu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 1-4 Haziran tarihinde düzenlenen Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta Ve Aksesuarları Fuarı'nın sonuçları, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar'ın katılımıyla gerçekleştirilen online toplantıda paylaşıldı. Toplantıda fuarın başarısı paylaşılırken, sanal fuar ve fiziksel fuarların farkları ele alındı.

“2 ay içinde imkansızı başardık”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Zorlu bir haftanın sonunda pozitif sonuçlarla fuarımızı tamamladık. Her şeyin bu kadar kilitlendiği ve yeni müşteri bulmanın zor olduğu zamanda biz Türkiye'de yapılan organizasyona, 300'ün üzerinde alım için gelmiş profesyonel ziyaretçiyi getirmeyi başardık. 2 ay içinde imkansızı başardık. Türkiye bu konuda öncü oldu. Fuar bittikten sonra sosyal medya ağları üzerinden yabancı kurumlardan tebrik mesajları almaya başladık. Yabancı üreticiler ‘fuara ilerde katılabilir miyiz?' dediler. Bu çalışmanın enternasyonal olma ihtimali de yüksek” diyerek sanal fuarın başarısından bahsetti.

“Türkiye'de sanal fuarcılığın kitabını yazıyoruz”

Dünyada ayakkabı, çanta ve deri ürünü satmak için fiziksel fuar yapma ihtimalinin, önümüzdeki 8 ayda sıfır olduğunu vurgulayan Zandar, “Bu ortamda pozitif organizasyona imza atmamız her yerde yankı uyandırdı. Shoedex, 2021 yaz koleksiyonlarını satmak üzere eylülde tekrarlanacak. Buna deri konfeksiyonu ve deriyi de dahil edeceğiz. Bir deri fuarı haline getirmeyi planlıyoruz ve çalışma başlatıyoruz. Türkiye Tanıtım Grubu'na proje sunacağız, bu fuarı online platformlarda tanıtıma yönelik çalışma yapacağız. Shoedex belki de dünyadaki en gelişmiş fuarı haline gelebilecek. Amacımız Shoedex'i uzun vadede bir sanal ticaret ağı haline getirmek. Bunlar hayal değil. Biz olmayanı başardık. Ekibimiz çok güçlü. Sektörümüz de büyük bir teşekkürü hak ediyor. Ayakkabı sektörü kurumsallaşma konusunda geride olabilir ama 30 firma, dijitalleşme örneği gösterdi. TİM Sanal Fuar Komitesi çalışıyor. Ciddi hazırlıklar var. Türkiye'de sanal fuarcılığın kitabını yazıyoruz. Bir kitapçık oluşturuyoruz. Sanal fuarcılıkta tecrübelerimizin bütün sektörlere yayılmasını istiyoruz. Komite tarım ve gıda üzerine de çalışma yapıyor. Kuyumculuk, iklimlendirme, mermer ve hazır giyim sektörlerinin talepleri doğrultusunda organizasyon yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

5 bin 800'e yakın karşılıklı etkileşim

Fuarın ziyaretçi sayısının gün içinde maksimum 326'ya ulaştığı bilgisini veren Zandar, “Siteyi 290 kişi ziyaret etmiş. Ancak profesyonellere açık olduğu için ziyaretçi sayısı maksimum gün içinde 326 oldu. Platform üzerinde 223 karşılıklı video konferansı gerçekleşti. Bunların sınırlı olmasının sebebi bilgisayar donanımlarının henüz tam oturmamış kişilerin olmasıydı. 5 bin 800'e yakın karşılıklı etkileşim olmuş. Yani firmalar mesajlaşmayla haberleşmiş. Karşılıklı ticaret sistemi oluşmuş. Bizi en çok etkileyen kısım bu oldu. Biz fiziksel fuarlar var olsun isteriz. Fiziksel fuarın hazzı sanal fuarda yok ama zor zamanlarda beklemek yanlıştı. Zor zamanlarda ne yaparız da bu sektörü ayakta tutarız diye düşünerek bu noktaya geldik. Vaktimiz dijitalde daha efektif kullanılıyor” sözlerine yer verdi. Fuarı 59 farklı ülkeden insanın ziyaret ettiğini söyleyen Zandar, ‘Shoedex' denince akla sanal fuar gelmesini istediklerini kaydetti.

“Türkiye'de de bir ilki başardık”

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de de bir ilki başardık. Türkiye'de bir çığır açtık. Fuar, dünyada çok ses getirdi. Biz showroomlar açmak istiyoruz. Çekimleri orada yapıp showroomlarda firmaların mallarını sergileyip sanal fuarlarda sergilemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun gibi aktivitelerimiz olacak. Bu yıl EİB olarak sürdürülebilirlik yılımız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin gıda ihracatının şansı büyük. Gıda ihracatçılarıyla da çalışıyoruz. Gıda ihracatçılarını bu işe soyunmaları için organize etmeye çalışıyoruz.”

Eskinazi, toplantı sırasında gelen bir bilgiyi de paylaşarak, “Çin'de yapılacak Milli Organizasyon Katılımı'nı, EİB organize edecek. Geçen sene Kimya Birliği organize etmişti” dedi.

"Fiziksel fuarların maliyeti çok yüksek”

Sanal fuarları devam ettirmek mecburiyetinde olduklarını ifade eden Eskinazi, şöyle devam etti:

"Fiziksel fuarlar tabii ki olacak. Ancak sanal fuarların fiziksel fuarların yanında da devam edeceğine inanıyorum. Örneğin uzun siparişler yerine kısa süreli siparişler sanal fuarlar sayesinde yapabilecek. Bu fuarlar önemini kaybetmeyecek. Biz altyapılarımızı güçlendirip firmalarımıza destek olacağız. Fiziksel fuarlar devam edecek ama fiziksel fuarların maliyeti çok yüksek. Firmalar bunun maliyetini senede bir iki ez anca karşılayabilir ama sanal fuarlar firmaların kendilerini teşhir etmelerini ve müşteri ile temasını daha pratik hale getirecek. Teknoloji iyi olduğu sürece fiziksel ve sanal fuar arasında çok fark yok. Ancak elbette fiziksel fuarlarda oteller, restoranlar, havalimanı kazanıyor. Bu fuarlarda bilgisayar altyapısı yapan şirketler kazanıyor.”

Toplantıda, gazetecilerin soruları yanıtlanırken, sanal fuara katılan bazı firma yetkilileri de fuar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.